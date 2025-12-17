Prashant Veer : डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम ते चेपॉक! अमेठीच्या प्रशांत वीरसाठी वडिलांनी विकत घेतली गाय, कारण....

मंगळवारी पार पडलेल्या लिलावात अष्टपैलू प्रशांत वीरवर सीएसकेने १४.२० कोटी रुपयांची बोली लावली. त्याची बेस प्राईज ३० लाख इतकी होती. त्याच्यासाठी आधी लखनौ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्सने प्रयत्न केले. पण नंतर चेन्नई सुपर किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघात चुरस रंगली. अखेर चेन्नई सुपर किंग्सने तब्बल १४.२० कोटी रुपयांत त्याला आपल्या ताफ्यात समाविष्ट करून घेतलं. तो सर्वात महागडा अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. .प्रशांत वीरला सीएसकेने मोठ्या रकमेत खरेदी केल्यानंतर आता त्याच्या कुटुंबियांनी आनंद व्यक्त केला आहे. हे त्याची मेहनत आणि संघर्षाचं फळ असल्याचं त्याच्या कुटुंबियांनी म्हटलं आहे. त्याचे काका सचिन त्रिपाठी म्हणाले, ''प्रशांत लहानपणापासूनच शांत आणि सौम्य स्वभावाचा आहे. राग म्हणजे काय, याची जाणीवही त्याला नसेल. तो प्रत्येक परिस्थितीत स्वतःला सहज जुळवून घेतो आणि समजूतदारपणे निर्णय घेतो. मेहनत ही त्याच्या स्वभावाचा भाग आहे. त्याचे फळ आज सर्वांसमोर आहे.''.IPL Auction : जडेजाची कॉपी! CSKने उगाच १४ कोटी नाहीत मोजले, प्रशांत वीरचे Six एकदा बघाच... Video Viral.काकांनी पुढे सांगितले की ''प्रशांतच्या यशामध्ये त्याचे वडील रामेंद्र त्रिपाठी यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुलाच्या आरोग्य आणि खेळाबाबत त्यांनी कधीही कसूर केला नाही. प्रशांतसाठी एक गायही विकत घेतली, जेणेकरून त्याला शुद्ध दूध मिळेल. उत्तम आहार आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे लहान वयातच त्याची शारीरिक वाढ चांगली झाली. पुढे जाऊन प्रशांतने भारतीय संघासाठी खेळावे, अशी कुटुंबाची इच्छा असून त्यांचा आशीर्वाद सदैव त्याच्यासोबत आहे.''.प्रशांतचे वडील रामेंद्र त्रिपाठी म्हणाले, “प्रशांतमध्ये लहानपणापासूनच प्रगल्भता आहे. तो जे काम करतो ते पूर्ण मेहनत आणि प्रामाणिकपणाने करतो. गावकऱ्यांनी नेहमीच त्याच्या खेळाला पाठिंबा दिला. चांगल्या स्वभावामुळे त्याला प्रत्येक जण मदत करतो” रामेंद्र यांनी पुढे सांगितले की ''प्रशांत एकटाच सहारनपूरला गेला आणि आपल्या खेळासोबतच शिक्षणाची जबाबदारीही स्वतः सांभाळली. गावात खेळत-खेळत तो अमेठी स्टेडियमपर्यंत पोहोचला, जिथून त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीला योग्य दिशा मिळाली. अमेठीत शिक्षण घेत असतानाच डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियममध्ये प्रशिक्षक गालिब अन्सारी यांनी प्रशांतला घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावली.''.IPL 2026 Auction Live : राजस्थानमधील १९ वर्षीय पोराच्या डोक्यावर CSK ने ठेवला हात! मोजले तब्बल १४ कोटी; Who is Kartik Sharma?.प्रशांतचे प्राथमिक शिक्षण गूजीपूर गावातील प्राथमिक शाळेत झालं असून त्यानंतर केपीएस पब्लिक स्कूल आणि पुढे प्रशांत भारद्वाज अकॅडमीमध्ये शिक्षण घेतले, जिथून त्याची निवड डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियममध्ये झाली. सुमारे एक वर्ष तेथे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तो अंडर-१४ संघात सामील झाला. गोरखपूरमधून १२वीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रशांत जवळपास तीन वर्षे तेथेच क्रिकेट खेळला. त्यानंतर त्याची निवड नोएडा संघात झाली, जिथे मागील दोन-तीन वर्षांपासून तो खेळाडू म्हणून खेळतो आहे. सध्या प्रशांत चंदीगड येथे पदवीचं शिक्षण घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.