Prithvi Shaw Controversy : मी तुझ्या मोठ्या भावासारखा! मुशीर खानशी झालेल्या वादानंतर अखेर पृथ्वी शॉने मागितली माफी

रणजी ट्रॉफीपूर्वीच्या सराव सामन्यादरम्यान पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खान यांच्यात वाद झाला होता. यावेळी पृथ्वीने मुशीर खानवर बॅट उगारली होती. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी पृथ्वीला ट्रोल केलं होतं. मात्र, आता पृथ्वीला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. त्याने मुशीर खानची माफी मागितल्याची माहिती आहे. .पृथ्वी शॉ सध्या भारतीय संघात पुनरागमनासाठी प्रयत्न करतो आहे. सध्या तो स्थानिक क्रिकेट खेळत असून त्याने सराव सामन्यात मुंबई संघाविरुद्ध शानदार कामगिरी केली. त्याने १८१ धावांची शानदार खेळी करत शतक झळकावलं. पण १८१ धावांवर असताना तो आऊट झाला..Prithvi Shaw Controversy: कालच्या राड्यात पृथ्वी शॉ याची चूक होती? मुशीर खानवर बॅट उगारण्याचं खरं कारण आलं समोर, Viral Video .आउट होताच त्याने संयम गमावला आणि मुशीर खानला बॅटने मारण्यासाठी धावला. त्यानंतर अंपायर आणि इतर खेळाडूंना मध्यस्थी करत हा वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आता पृथीवाला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. त्याने उदारता दाखवत मुशीर खानची माफी मागितल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मुशीरला आपण मोठ्या भावासारखा असल्याचं तो म्हणाला..पृथ्वीने माफी मागतिली असली तरी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन या दोन्ही संघटनांनी या प्रकरणावर निवेदन दिले आहे. त्यामुळे मैदानावरील गैरवर्तनाबद्दल शॉवर काही कारवाई केली जाते का हे बघणं महत्त्वाचे ठरणार आहे..Prithvi Shaw : पृथ्वी शॉ पुन्हा वादात अडकला; १८१ धावांच्या खेळीनंतर सर्फराज खानच्या भावाला बॅटने मारायला धावला... VIDEO VIRAL.दरम्यान, पृथ्वी शॉ मुंबईच्या संघातून बाहेर पडला असून यंदा तो महाराष्ट्राकडून खेळणार आहे. लवकरच रणजी ट्रॉफीचा हंगाम सुरु होणार असून त्यापूर्वीच्या सराव सामन्यात त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. डावाची सुरुवात करताना शॉने १४० चेंडूत शतक पूर्ण केले. तसेच अर्शिनसह पहिल्या विकेटसाठी ३०५ धावांची महत्त्वाची भागीदारी केली.