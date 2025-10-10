क्रीडा

Prithvi Shaw Controversy : मी तुझ्या मोठ्या भावासारखा! मुशीर खानशी झालेल्या वादानंतर अखेर पृथ्वी शॉने मागितली माफी

Prithvi Shaw Apologizes to Musheer Khan : पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खान यांच्यात मैदानावरच वाद झाला होता. यावेळी पृथ्वी बॅट घेऊन मुशीरच्या अंगावर धाऊन गेला होता. मात्र, आता त्याने माफी मागितली आहे.
Shubham Banubakode
रणजी ट्रॉफीपूर्वीच्या सराव सामन्यादरम्यान पृथ्वी शॉ आणि मुशीर खान यांच्यात वाद झाला होता. यावेळी पृथ्वीने मुशीर खानवर बॅट उगारली होती. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी पृथ्वीला ट्रोल केलं होतं. मात्र, आता पृथ्वीला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली आहे. त्याने मुशीर खानची माफी मागितल्याची माहिती आहे.

