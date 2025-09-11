क्रीडा

Pro Kabaddi 12: यु मुम्बाची ताकद डिफेन्स की रेडिंग? कर्णधार सुनील कुमारने उलगडले रहस्य; पुणेरी पलटणबद्दल म्हणाला...

Sunil Kumar on U Mumba’s Strength: प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात यु मुम्बा संघाने सुनील कुमारच्या नेतृत्वात चांगली सुरुवात केली आहे. सुनील कुमारने नुकतेच यु मुम्बाची ताकद आणि महाराष्ट्र डर्बीबाबत भाष्य केले.
  • प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात यु मुम्बा संघाने सुनील कुमारच्या नेतृत्वात चांगली कामगिरी केली आहे.

  • सुनीलने प्रशिक्षक मनप्रीत सिंग आणि दिग्गज खेळाडू अनुप कुमार, अजय ठाकूर यांच्याकडून शिकलेल्या गोष्टींचा उल्लेख केला.

  • डिफेन्स आणि रेडिंग या दोन्ही गोष्टी यु मुम्बाची ताकद असल्याचे सुनीलने सांगितले.

