Pro Kabaddi 12: यु मुम्बाची ताकद डिफेन्स की रेडिंग? कर्णधार सुनील कुमारने उलगडले रहस्य; पुणेरी पलटणबद्दल म्हणाला...

प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात यु मुम्बा संघाने सुनील कुमारच्या नेतृत्वात चांगली कामगिरी केली आहे. सुनीलने प्रशिक्षक मनप्रीत सिंग आणि दिग्गज खेळाडू अनुप कुमार, अजय ठाकूर यांच्याकडून शिकलेल्या गोष्टींचा उल्लेख केला. डिफेन्स आणि रेडिंग या दोन्ही गोष्टी यु मुम्बाची ताकद असल्याचे सुनीलने सांगितले..प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामाला दणक्यात सुरुवात झाली असून अनेक सामने रोमांचक होताना दिसत आहेत. यु मुम्बानेबी सुनील कुमारच्या नेतृत्वात चांगली कामगिरी केली आहे. तो प्रो कबड्डीच्या इतिहासातील यशस्वी कर्णधार आहे. त्याने कर्णधार म्हणून ७५ हून अधिक सामने जिंकले आहे. आता त्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा यु मुम्बाला विजेतेपदापर्यंत पोहचवण्याचा असणार आहे.जिओस्टारने आयोजित केलेल्या मीडिया डे दरम्यान सुनील कुमारने त्याच्या कर्णधारपदाबाबत, दिग्ग्जांकडून मिळालेल्या शिकवणीबद्दल आणि युवा खेळाडूंबद्दल भाष्य केले आहे. सुनील कुमारने त्याच्या कर्णधारपदाबाबत बोलताना सांगितले की प्रशिक्षक मनप्रीत सिंगने ६ व्या हंगामात पहिल्यांदा त्याला नेतृत्वाती संधी दिली. त्याचा त्याच्यावर मोठा प्रभाव आहे. तसेच त्याने अनुप कुमार आणि अजय ठाकूर यांच्याकडूनही खूप गोष्टी शिकल्या आहेत..PKL 2025 : एकटा अयान पुणेरी पलटनवर पडला भारी! पटना पायरेट्सचा ४८-३७ ने नोंदवला स्पर्धेतील पहिला विजय.तो म्हणाला, 'अनुप कुमारसोबत मी हरियानामध्ये खेळलो. आम्ही चुका केल्या, पण तो शांतपणे आम्हाला मार्गदर्शन करायचा. तो जे काही शिकवायचा, ते मी शांतपणे ऐकायचो. विशेषत: नवा खेळाडू कसा स्कोअर करू शकतो.' याशिवाय सुनील असंही म्हणाला की दिग्गजांकडून शिकायला मिळाल्याचा आनंद असून जर आता त्याच्याकडे कोणता युवा खेळाडू आला, तर तो त्यालाही शिकलेल्या सर्व गोष्टी सांगेल.यु मुम्बाची ताकद काय?यु मुम्बाच्या ताकदीविषयी बोलताना सुनील म्हणाला, 'डिफेन्स आणि रेडिंग, या दोन्ही गोष्टी यु मुम्बाची ताकद आहे. ज्या संघाचा डिफेन्स चांगला असतो, तो संघ सामने आणि ट्रॉफी जिंकतो. आमच्या मॅनेजमेंट आणि प्रशिक्षकांनी चांगले रेडर्स आणले आहेत. आमची बेंच स्ट्रेंथही चांगली आहे. आम्ही खेळलेल्या सर्व ४ सामन्यात आमच्या रेडर्सने पाँइंट्स मिळवले आहेत. सुरुवातीला डिफेन्समध्ये काही चुका झाल्या, पण त्या सुधारल्या जात आहेत.'.युवा खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहानाबद्दल बोलताना सुनील म्हणाला, 'पहिली गोष्ट म्हणजे नवीन खेळाडूंकडून जर काही चूक झाली, तर त्यांना शांतपणे समजावणं महत्त्वाचे असते. जर त्यांच्यावर खूप चिडलो किंवा त्यांच्याकडून खूप मोठी चूक घडली आहे, असं दाखवलं तर ते पुढे खेळू शकणार नाहीत. त्यांना एवढंच सांगायचं की ठीक आहे, एकदा चूक होते. पुढच्यावेळी तू अधिक चांगला खेळशील. तू चांगला खेळाडू आहेस, मेहनत केली आहेस. त्यांना प्रोत्साहन द्यावं लागतं.'तसेच सामन्यात दवाब येतो का, या प्रश्नावर उत्तर देताना तो म्हणाला, 'मी दबाव घेत नाही. जर दबाव घेतला, तर मी इतके वर्षे प्रो कबड्डी आणि बाहेर खेळण्याचा काहीच उपयोग नाही. जर कोणी दबाव घेतला, तर तो खेळू शकत नाही.'.तसेच सुनीलने यु मुम्बा संघातील युवा खेळाडू अनिलचे विशेष कौतुक केले. तो म्हणाला, 'अनिलला प्रशिक्षकांनी ज्या सामन्यात संधी दिली, त्या सामन्यात त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. मी आधीही बोललो की त्याला जी ७८ लाखांची बोली लिलावात लागली होती, ती त्याच्या प्रतिभेमुळे लागली होती. मी त्याला आधी पाहिलं नव्हतं खेळताना, पण नुकत्याच झालेल्या कॅम्पवेळी पाहिलं. तो प्रो कबड्डीमधील एक चांगला रेडर बनेल आणि भारतासाठीही खेळू शकतो.'.महाराष्ट्र डर्बीसुनीलने म्हटले कोणासाबत विशेष प्रतिस्पर्धा (Rivalry) नाही, सगळ्या संघांविरुद्धच सामने खेळायचे आहेत. मला फक्त इतकंच वाटतं की चांगली कबड्डी खेळली जावी. नेहमी कबड्डीचा विजय व्हायला पाहिजे. दरम्यान, त्याने महाराष्ट्र डर्बीच्या (यु मु्म्बा विरुद्ध पुणेरी पलटण) सामन्याबद्दल बोलताना सांगितले की 'दोन्ही संघांचे चाहते चांगले आहेत. माझा प्रयत्न माझ्या संघाच्या चाहत्यांना विजयाने आनंदी ठेवण्याचा असतो. जर तुम्ही फार विचार सामन्यापूर्वी केला, तर तुम्ही चांगली कामगिरी करू शकणार नाही.''पुणेरी पलटण देखील चांगला संघ आहे. त्यांच्या संघात अस्लम इनामदार आहे, पंकज मोहिते आहे आणि गौरव खत्रीही आहे. सर्वच जण चांगल्या संघासह खेळत आहेत. आम्ही पुणेरी पलटण सामन्यापूर्वी योजना आखू आणि सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करू.'.Pro Kabaddi 12: यु मुंबाची हॅट्रिक थोडक्यात हुकली! हरियाना स्टीलर्सने टायब्रेकरमध्ये बाजी मारली.याशिवाय त्याने सांगितले त्याच्या काकांच्या मुलामुळे तो कबड्डीमध्ये आला. त्यामुळे त्याचा हा चुलत भाऊ आणि गावातील प्रशिक्षक भूपेंद्र मलिक यांना त्याने इथपर्यंत पोहण्याचे श्रेय दिले. त्यानंतर अनुप कुमार आणि अजय ठाकूर यांच्याकडूनही खूप काही शिकल्याचे त्याने सांगितले. सुनीलने प्रो कबड्डीमुळे कबड्डी खेळाला नवीन ओळख मिळाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आता लोक कबड्डी खेळणाऱ्या खेळाडूंनाही ओळखू लागल्याचे त्याने म्हटले आहे..FAQs१. सुनील कुमार कोणत्या संघाचा कर्णधार आहे?सुनील कुमार हा प्रो कबड्डीमधील यु मुम्बा संघाचा कर्णधार आहे.(Which team is Sunil Kumar captain of?)२. यु मुम्बाची मुख्य ताकद कोणती आहे?यु मुम्बाची ताकद डिफेन्स आणि रेडिंगमध्ये आहे, असे कर्णधार सुनील कुमारने सांगितले.(What is the main strength of U Mumba?)३. सुनील कुमारने कोणाकडून प्रेरणा घेतली आहे?अनुप कुमार, अजय ठाकूर आणि प्रशिक्षक मनप्रीत सिंग यांच्याकडून त्याने शिकवण घेतली आहे.(From whom did Sunil Kumar get inspiration?)४. महाराष्ट्र डार्बी कोणत्या संघांमध्ये खेळला जातो?महाराष्ट्र डार्बी हा यु मुम्बा आणि पुणेरी पलटण यांच्यात खेळला जातो.(Which teams play the Maharashtra Derby?) 