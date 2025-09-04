क्रीडा

Pro Kabaddi 12: यु मुंबाची हॅट्रिक थोडक्यात हुकली! हरियाना स्टीलर्सने टायब्रेकरमध्ये बाजी मारली

PKL 12, U Mumba vs Haryana Steelers: प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामात यु मुंबा आणि हरियाना स्टीलर्स यांच्यातील सामना अत्यंत रोमांचक ठरला. सामना बरोबरीत सुटल्यानंतर टाय ब्रेकरमध्ये हरियाना स्टीलर्सने विजय मिळवला.
Pro Kabaddi 12 Haryana Steelers vs U Mumba
Pro Kabaddi 12 Haryana Steelers vs U MumbaSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामात बुधवारी (३ सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात स्पर्धेतील तिसऱ्या टाय ब्रेकरचा थरार पाहायला मिळाला. यु मुंबा आणि हरियाना स्टीलर्स या दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत रंगली. सामना ३६-३६ ने बरोबरीत सुटल्यानंतर टाय ब्रेकरमध्ये हरियाना स्टीलर्सने ७-६ ने बाजी मारली.

यु मुंबाकडून पहिली चढाई करताना अजित चौहानने नेहमीप्रमाणे बोनसचा प्रयत्न केला, यादरम्यान त्याने १ गुण घेत दमदार सुरूवात करून दिली. हरियाना स्टीलर्सकडून नवीनने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडून दिलं.

Pro Kabaddi 12 Haryana Steelers vs U Mumba
PKL 2025: ‘टाय-ब्रेकर्स तुमच्या संयमाची परीक्षा घेतात, आणि त्यातूनच आम्ही सामना जिंकलो’, यू मुम्बाचा कर्णधार सुनील कुमार
Loading content, please wait...
Kabaddi player
pro kabaddi
Haryana Steelers
U Mumba
U Mumba performance
Haryana Steelers victory

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com