Pro Kabaddi 12: यु मुंबाची हॅट्रिक थोडक्यात हुकली! हरियाना स्टीलर्सने टायब्रेकरमध्ये बाजी मारली

प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामात बुधवारी (३ सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात स्पर्धेतील तिसऱ्या टाय ब्रेकरचा थरार पाहायला मिळाला. यु मुंबा आणि हरियाना स्टीलर्स या दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत रंगली. सामना ३६-३६ ने बरोबरीत सुटल्यानंतर टाय ब्रेकरमध्ये हरियाना स्टीलर्सने ७-६ ने बाजी मारली.यु मुंबाकडून पहिली चढाई करताना अजित चौहानने नेहमीप्रमाणे बोनसचा प्रयत्न केला, यादरम्यान त्याने १ गुण घेत दमदार सुरूवात करून दिली. हरियाना स्टीलर्सकडून नवीनने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडून दिलं. .PKL 2025: ‘टाय-ब्रेकर्स तुमच्या संयमाची परीक्षा घेतात, आणि त्यातूनच आम्ही सामना जिंकलो’, यू मुम्बाचा कर्णधार सुनील कुमार.यु मुंबाने सुरूवातीच्या ७ व्या मिनिटाला हरियाना स्टीलर्सवर पहिला लोन चढवत १२-२ गुणांसह १० गुणांची आघाडी घेतली. सुरूवातीच्या १० मिनिटात अजित चौहानने लागोपाठ टच पाईंट घेतले. पुर्वार्धातील सुरूवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर यु मुंबाकडे १४-८ गुणांसह ६ गुणांची आघाडी होती.पुर्वार्धातील सुरूवातीच्या १० मिनिटात यु मुंबाने दमदार कामगिरी केली. हरियाना स्टीलर्सने ५ मिनिटात १० गुणांची कमाई करत यु मुंबावर पहिला लोन चढवला. यासह १६-१२ गुणांसह आघाडी ४ गुणांवर आणली. पुर्वार्धातील सुरूवातीच्या १० मिनिटात यु मुंबाकडे ६ गुणांची आघाडी होती. पण शेवटची २ मिनिटे शिल्लक असताना हरियाना स्टीलर्सने २०-२० गुणांसह आघाडी बरोबरीत आणली. पुर्वार्धाच्या शेवटच्या चढाईत यु मुंबाने सुपर टॅकल केलं आणि २ गुणांची कमाई करत २३-२० गुणांसह ३ गुणांची आघाडी घेतली..उत्तरार्धातील सुरूवातीच्या ५ मिनिटात हरियानाने दमदार पुनरागमन केलं. बचावात आणि चढाईत दमदार कामगिरी केल्यानंतर हरियानाचा संघ अवघ्या २ गुणांनी पिछाडीवर होता. मात्र, त्यानंतर ७ व्या मिनिटाला सुनील कुमारने सुपर टॅकल करत आघाडी पुन्हा ४ गुणांवर पोहोचवली. उत्तरार्धातील १० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर यु मु्ंबाकडे ५ गुणांची आघाडी कायम होती. यु मुंबाकडून उत्तरार्धातील ११ मिनिटाला १ गुण घेत आपलं सुपर टेन पूर्ण केलं. हरियानाने आघाडी कमी करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला, पण शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना यु मुंबाने सुपर टॅकल करत ३३-२८ सह आपली ५ गुणांची आघाडी कायम ठेवली. सामन्यातील १८ व्या मिनिटाला नवीन कुमारने ५ गुणांची कमाई करत ३४-३३ ने हरियानाला १ गुणाची आघाडी मिळवून दिली. शेवटचे दीड मिनिटे शिल्लक असताना दोन्ही संघ ३५-३५ ने बरोबरीत होते. शेवटच्या मिनिटाला यु मुंबाकडे १ गुणाची आघाडी होती. शेवटच्या चढाईत अजितची पकड झाली. त्यामुळे सामना ३६-३६ ने बरोबरीत राहिला..टाय ब्रेकरमध्ये हरियानाकडून पहिल्या चढाईत शिवम पाठारेने सुपर रेड मारत ४ गुणांची आघाडी मिळवून दिली. शेवटच्या चढाईपर्यंत हरियाना स्टीलर्सचा संघ ६-५ ने आघाडीवर होता. त्यामुळे यु मुंबाकडे १ पकड करून पुन्हा एकदा सामना बरोबरीत आणण्याची संधी होती. यु मुंबाने पकड करत गुण ६-६ ने बरोबरीत आणले. पण नवीनने बोनस घेतल्यामुळे हरियानाला १ गुण मिळाला. त्यामुळे हरियानाने हा सामना ७-६ च्या फरकाने जिंकला..PKL 2025: कुस्ती खेळताय की कबड्डी? यू मुम्बाच्या कर्णधाराने गुजरातच्या खेळाडूला केलं चीतपट; Video Viral.या दिवसातील पहिल्या सामन्यात पुणेरी पलटन आणि बंगाल वॉरियर्स हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात देखील पुणेरी पलटनच्या चढाईपटूंनी दमदार कामगिरी केली. पलटनकडून अस्लम इनामदार आणि आदित्य शिंदेने प्रत्येकी ११-११ गुणांची कमाई करत संघाच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं. बंगाल वॉरियर्सकडून देवांकने देखील सुपर टेन पूर्ण केलं, पण तो संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. हा सामना पुणेरी पलटनने ४५-३६ ने आपल्या नावावर केला.