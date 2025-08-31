क्रीडा

PKL 2025: ‘टाय-ब्रेकर्स तुमच्या संयमाची परीक्षा घेतात, आणि त्यातूनच आम्ही सामना जिंकलो’, यू मुम्बाचा कर्णधार सुनील कुमार

Sunil Kumar Praises Tie-Breaker Format: यू मुम्बाने प्रो कबड्डी लीगच्या हंगाम 12 मध्ये गुजरात जायंट्सविरुद्ध टाय-ब्रेकर्समध्ये 6-5 असा रोमांचक विजय मिळवला. कर्णधार सुनील कुमारने टाय-ब्रेकर फॉरमॅटचे स्वागतार्ह बदल म्हणून कौतुक केले.
  • प्रो कबड्डी लीग 2025 मध्ये यू मुम्बाने गुजरात जायंट्सविरुद्ध टाय-ब्रेकर्समध्ये 6-5 असा विजय मिळवला.

  • कर्णधार सुनील कुमारने टाय-ब्रेकर फॉरमॅटचे कौतुक केले आणि संयमाने खेळल्यामुळे विजय मिळवला असे सांगितले.

  • हा विजय संघाच्या आत्मविश्वासाला बळकटी देणारा ठरला.

