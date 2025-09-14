Pawan Sehrawat: '...तर मी कबड्डी खेळणंच सोडेल', तमिळ थलायवाजने PKL 12 मधून हकालपट्टी केल्यानंतर पवनने शेअर केला Video

प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात तमिळ थलायवाजने कर्णधार पवन सेहरावतला शिस्तभंगाच्या कारणाने संघातून बाहेर केले आहे. पवनने व्हिडिओद्वारे आपली बाजू मांडली आहे. पवनने त्याच्यावरचे आरोप खरे ठरल्यास कबड्डी सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. .प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामातील जयपूर लेग सध्या सुरू असून शनिवारी (१३ सप्टेंबर) खळबळजनक बातमी समोर आली होती. तमिळ थलायवाज संघाने त्यांचा कर्णधार पवन सेहरावतलाच प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामातून बाहेर केलं. याबाबत तमिळ संघाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत स्पष्टीकरण दिलं होतं. यानंतर आता पवनने त्याचं मत मांडणारा व्हिडिओ रविवारी (१४ सप्टेंबर) शेअर केला आहे. त्याने त्याची बाजू मांडताना तो जर चुकीचा असेल, तर कबड्डी सोडून देईल असं त्याने म्हटलं आहे..Pro Kabaddi 12: पवन सेहरावतची हकालपट्टी! तमिळ थलायवाजने कर्णधाराला घरी पाठवण्याचं दिलं स्पष्टीकरण.तमिळ थलायवाजने केलेल्या पोस्टमध्ये त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की 'पवन सेहरावतला शिस्तभंगाच्या कारणाने घरी परत पाठवण्यात आले आहे. तो उर्वरित हंगामात संघाचा भाग असणार नाही. हा निर्णय सखोल विचारांती आणि संघांच्या आचारसंहितेनुसार घेतला आहे.'तमिळ थवायवाजच्या या पोस्टमुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता. कारण पवन प्रो कबड्डीमधील एक स्टार खेळाडू असून त्याने आत्तापर्यंत अनेकदा शानदार खेळ केला आहे. .दरम्यान, तमिळ थलायवाजने त्याच्याकडून नेमकी काय चूक झाली, याबाबत खुलासा केलेला नव्हता. पण पवन जयपूर लेगमधील पहिल्या सामन्यात बंगाल वॉरियर्सविरुद्ध खेळला नव्हता. अर्जुन देशवालने या सामन्यात तमिळ थलायवाजचे नेतृत्व करताना संघाला विजय मिळवून दिला होता. पवन गेल्या दोन हंगामात तेलुगु टायटन्सकडून खेळल्यानंतर पुन्हा तमिळ थलायवाज संघात दाखल झाला होता. यावेळी तमिळ थलायवाजने त्याला कर्णधारही केलं. पण पहिल्या तीन सामन्यात २२ रेड पाँइंट्स मिळवल्यानंतर पवनला संघातून बाहेर करण्यात आले..PKL 2025 : एकटा अयान पुणेरी पलटनवर पडला भारी! पटना पायरेट्सचा ४८-३७ ने नोंदवला स्पर्धेतील पहिला विजय.याबाबत रविवारी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये पवनने म्हटले की 'कालच्या पोस्टनंतर मला आलेल्या फोन आणि मेसेजसाठी सर्वांचे आभार मानतो. मी याच संघाकडून ९ वा हंगामही खेळलो होतो आणि मला माझ्या शस्त्रक्रियेनंतरही संघाकडून खूप पाठिंबा मिळाला होता. संघाच्या मालकांनीही भारतासाठी खेळण्यापर्यंत मला पाठिंबा दिला होता. अर्जुन माझा लहान भाऊ आहे आणि मी संघाला पुढे नेण्यासाठी अनेक योजना आखल्या होत्या. तथापि, आम्ही त्या योजना एका व्यक्तीमुळे राबवू शकत नव्हतो.''फ्रँचायझीने माझ्यावर शिस्तभंगाचा आरोप लावला आहे. मी भारतीय संघाचाही भाग राहिलो आहे, त्यामुळे मला शिस्त म्हणजे काय, याची पूर्ण जाणीव आहे. जर मी कुठेही बेशिस्त असल्याचे सापडले किंवा माझ्यावर झालेले आरोप खरे सिद्ध झाले, तर मी कधीही कबड्डी खेळणार नाही.'तसेच त्याने तमिळ थलायवाजला मात्र चांगल्या खेळासाठी शुभेच्छा दिल्या..दरम्यान, पवनने कोणाचेही स्पष्ट नाव घेतलेले नाही. त्यामुळे आता हे प्रकरण पुढे कसं वळण घेणार हे पाहावे लागणार आहे. पवनच्या या व्हिडिओनंतर तमिळ थलायवाजने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. सध्या तमिळ थलायवाजने ४ पैकी २ सामने जिंकले आहेत आणि २ पराभूत झाले आहेत.पवन सेहरावतने आत्तापर्यंत प्रो कबड्डीमध्ये १४२ सामन्यांमध्ये १४१० पाँइंट्स मिळवले आहेत, यातील १३४० पाँइंट्स त्याने रेडिंगमध्ये, तर ७० पाँइंट्स त्याने टॅकलचे मिळवले आहेत..FAQs१. तमिळ थलायवाजने पवन सेहरावतवर कोणती कारवाई केली?➤ पवन सेहरावतला शिस्तभंगामुळे संघातून बाहेर काढण्यात आलं.(What action did Tamil Thalaivas take against Pawan Sehrawat?)२. फ्रँचायझीने पवन सेहरावतबाबत काय जाहीर केलं?➤ पवन सेहरावत उर्वरित हंगामात संघाचा भाग नसेल असं सांगितलं.(What did the franchise announce about Pawan Sehrawat?)३. पवन सेहरावतने यावर काय प्रतिक्रिया दिली?➤ पवन सेहरावतने व्हिडिओ शेअर करत चुकीचा आढळल्यास कबड्डी सोडण्याची घोषणा केली.(What was Pawan Sehrawat’s reaction to the decision?)४. पवन सेहरावतने प्रो कबड्डीमध्ये एकूण किती गुण मिळवले आहेत?➤ १४२ सामन्यांत पवन सेहरावतने १४१० गुणांची कमाई केली आहे.(How many total points has Pawan Sehrawat scored in Pro Kabaddi?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.