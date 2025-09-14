क्रीडा

Pawan Sehrawat: '...तर मी कबड्डी खेळणंच सोडेल', तमिळ थलायवाजने PKL 12 मधून हकालपट्टी केल्यानंतर पवनने शेअर केला Video

Pawan Sehrawat Video after Axed by Tamil Thalaivas: तमिळ थलायवाजने कर्णधार पवन सेहरावतला शिस्तभंगाच्या आरोपावरून संघातून बाहेर केले आहे. त्यानंतर आता पवनने व्हिडिओद्वारे आपली बाजू मांडली आहे.
Pawan Sehrawat out of PKL 12

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामात तमिळ थलायवाजने कर्णधार पवन सेहरावतला शिस्तभंगाच्या कारणाने संघातून बाहेर केले आहे.

  • पवनने व्हिडिओद्वारे आपली बाजू मांडली आहे.

  • पवनने त्याच्यावरचे आरोप खरे ठरल्यास कबड्डी सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे.

sports
Kabaddi player
pro kabaddi
Tamil Thalaivas
Pawan Sehrawat suspension

