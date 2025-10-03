क्रीडा

Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनची पुन्हा टाय ब्रेकरमध्ये बाजी; बेंगळुरू बुल्सला हरवून गाठवं अव्वल स्थान

Puneri Paltan Beat Bengaluru Bulls: प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामातील पुणेरी पलटनने बेंगळुरू बुल्सला टाय ब्रेकरमध्ये हरवून अव्वल स्थान मिळवले.
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५९ वा सामना पुणेरी पलटन आणि बेंगळुरू या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. गेल्यावेळी जेव्हा हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते, त्यावेळी पुणेरी पलटनने टाय ब्रेकरमध्ये ६- ४ ने बाजी मारली होती. हा सामना देखील २९- २९ ने बरोबरीत राहिला आणि पुणेरी पलटनने टाय ब्रेकरमध्ये ६- ४ गुणांनी बाजी मारली.

