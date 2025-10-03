Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनची पुन्हा टाय ब्रेकरमध्ये बाजी; बेंगळुरू बुल्सला हरवून गाठवं अव्वल स्थान

प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५९ वा सामना पुणेरी पलटन आणि बेंगळुरू या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. गेल्यावेळी जेव्हा हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते, त्यावेळी पुणेरी पलटनने टाय ब्रेकरमध्ये ६- ४ ने बाजी मारली होती. हा सामना देखील २९- २९ ने बरोबरीत राहिला आणि पुणेरी पलटनने टाय ब्रेकरमध्ये ६- ४ गुणांनी बाजी मारली..Pro Kabaddi 12: नो हँडशेक ड्रामा! हरियाना स्टीलर्सने हास्तांदोलन टाळण्यावेळी काय झालं होतं? दबंग दिल्लीचा कर्णधार म्हणतोय....या सामन्यात अस्लम इनामदार खेळू शकला नाही. त्याच्या जागी पंकज मोहतेने पुणेरी पलटन संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. पुणेरी पलटनकडून पहिली चढाई करण्यासाठी पंकज मोहिते चढाईला आला. त्याने पाहिल्याच चढाईत १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं. बेंगळुरू बुल्सकडून अलीरेजाने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं.सुरुवातीच्या ५ मिनिटात पुणेरी पलटनकडे २ गुणांची आघाडी होती. सहाव्या मिनिटाला बेंगळुरू बुल्सचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह पुणेरी पलटनने ९ - ५ गुणांसह ४ गुणांची आघाडी घेतली. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर पुणेरी पलटनकडे १२- ९ गुणांसह ३ गुणांची आघाडी होती..पूर्वार्धातील हाफ टाइमनंतरही दमदार सुरुवात करत २ गुणांची कमाई केली. पूर्वार्धातील १५ मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर पुणेरी पलटनकडे १५-११ गुणांसह ४ गुणांची आघाडी होती. पूर्वार्धात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा खेळ रंगला. पण पुणेरी पलटनने १७-१३ गुणांसह ४ गुणांची आघाडी कायम ठेवली..उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर पुणेरी पलटनचा संघ १९-१६ गुणांसह ३ गुणांनी आघाडीवर होता. पुणेरी पलटनने ९ व्या मिनिटाला सुपर टॅकल करत गुणसंख्येत आणखी २ गुणांची भर घातली.उत्तरार्धातील सुरुवातीचा १० मिनिटांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर पुणेरी पलटनकडे २२-१९ गुणांसह ३ गुणांची आघाडी होती. बेंगळुरू बुल्सने पुणेरी पलटनला मोठी आघाडी घेऊ दिली नाही. शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना पुणेरी पलटनकडे ४ गुणांची आघाडी होती..Pro Kabaddi 2025 : यू मुंबाचा तमिळ थलायवाजवर एकतर्फी विजय! संदीप कुमारचं सलग तिसरं सुपर १०; गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप.शेवटची ३ मिनिटे शिल्लक असताना दोन्ही संघ २५- २५ ने बरोबरीत आले. पुणेरी पलटनचा संघ नको त्या वेळी पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. बेंगळुरू बुल्सने २८-२५ गुणांसह ३ गुणांची आघाडी घेतली. शेवटच्या मिनिटाला बेंगळुरूकडे २ गुणांची आघाडी होती. आदित्य शिंदेने १ गुण घेत पिछाडी कमी केली. पुणेरी पलटनने १ गुण घेत गुणसंख्या २९- २९ ने बरोबरीत आणली.या सामन्याचा निकाल देखील टाय ब्रेकरने लागला. टाय ब्रेकरमध्ये पुणेरी पलटनचा संघ बेंगळुरू बुल्सवर भारी पडला. हा सामना पुणेरी पलटनने ६-४ ने आपल्या नावावर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.