Pro Kabaddi 12: पुणेरी पलटनचा सलग तिसरा विजय! बंगाल वॉरियर्सला नमवलं; अस्लम- आदित्य चमकले

Puneri Paltan vs Bengal Warriors: पुणेरी पलटनने प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामातील ११ व्या सामन्यात बंगाल वॉरियर्सला पराभूत करत सलग तिसरा विजय मिळवला. अस्लम इनामदार आणि आदित्य शिंदे यांनी विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेच्या १२ व्या हंगामातील ११ वा सामना पुणेरी पलटन आणि बंगाल वॉरियर्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात पुणेरी पलटनकडून अस्लम इनामदार आणि आदित्य शिंदे चमकले. पुणेरी पलटनने बंगाल वॉरियर्सला ४५-३६ ने पराभूत करत दमदार विजयाची नोंद केली. हा पुणेरी पलटनचा या हंगामातील सलग तिसरा विजय ठरला.

विशाखापट्टणमच्या विश्‍वनाध स्पोर्ट्स क्लबमध्ये पार पडलेल्या सामन्यात पुणेरी पलटनकडून कर्णधार अस्लम इनामदार आणि आदित्य शिंदे यांनी प्रत्येकी ११-११ गुणांची कमाई केली. बंगाल वॉरियर्सकडून देवांकने १७ गुणांची कमाई केली. पण तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकलेला नाही.

