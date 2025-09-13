क्रीडा

Pro Kabaddi 12: पवन सेहरावतची हकालपट्टी! तमिळ थलायवाजने कर्णधाराला घरी पाठवण्याचं दिलं स्पष्टीकरण

Pawan Sehrawat Sent Home by Tamil Thalaivas in PKL 12: तमिळ थलायवाज संघाने कर्णधार पवन सेहरावतला १२ व्या हंगामातून बाहेर केले आहे. तमिळ संघाने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली आहे.
Pawan Sehrawat out of PKL 12

Pawan Sehrawat out of PKL 12

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • तमिळ थलायवाजचा कर्णधार पवन सेहरावत शिस्तभंगामुळे प्रो कबड्डीच्या १२ व्या हंगामातून बाहेर झाला आहे.

  • संघाने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली आहे.

  • पवनने यंदाच्या हंगामात तीन सामने खेळले होते.

Loading content, please wait...
sports
Kabaddi player
pro kabaddi
Tamil Thalaivas
Pawan Sehrawat suspension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com