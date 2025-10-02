क्रीडा

Pro Kabaddi 2025 : यू मुंबाचा तमिळ थलायवाजवर एकतर्फी विजय! संदीप कुमारचं सलग तिसरं सुपर १०; गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप

U Mumba beat Tamil Thalaivas 42-24 : संदीप कुमारच्या सलग तिसऱ्या सुपर १० च्या बळावर यू मुंबाने हा सामना ४२- २४ गुणांसह आपल्या नावावर केला.
Shubham Banubakode
प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५८ वा सामना यू मुंबा आणि तमिळ थलायवाज या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाचे चढाईपटू आणि बचावपटू देखील चमकले. संदीप कुमारच्या सलग तिसऱ्या सुपर १० च्या बळावर यू मुंबाने हा सामना ४२- २४ गुणांसह आपल्या नावावर केला.

