Pro Kabaddi 2025 : यू मुंबाचा तमिळ थलायवाजवर एकतर्फी विजय! संदीप कुमारचं सलग तिसरं सुपर १०; गुणतालिकेत घेतली मोठी झेप

प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील १२ व्या हंगामातील ५८ वा सामना यू मुंबा आणि तमिळ थलायवाज या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. या सामन्यात यू मुंबाचे चढाईपटू आणि बचावपटू देखील चमकले. संदीप कुमारच्या सलग तिसऱ्या सुपर १० च्या बळावर यू मुंबाने हा सामना ४२- २४ गुणांसह आपल्या नावावर केला. .चेन्नईतील एसडीटी मल्टिपर्पज स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या सामन्यात यू मुंबाकडून संदीप कुमारने सर्वाधिक १२ गुणांची कमाई केली. तर कर्णधार सुनील कुमारने ६ गुणांची कमाई केली. अजित चौहानने २ गुणांची कमाई केली..या सामन्यात यू मुंबाकडून पहिली चढाई करण्यासाठी अजित चौहान आला. पण पहिल्याच चढाईत त्याची पकड झाली. प्रत्युत्तरात यू मुंबाने अर्जुन देशवालची पकड केली. दोन्ही संघांनी बचावात १- १ गुण घेत संघाचं खातं उघडलं. सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर तमिळ थलायवाजचा संघ ४-३ गुणांसह १ गुणाने आघाडीवर होता. सातव्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल करत गुणसंख्या ५-५ ने बरोबरीत आणली..Pro Kabaddi 2025: अस्लम इनामदारची पलटन यू मुंबावर पडली भारी! पुणेरी पलटनचा ४०-२२ ने दमदार विजय.या सामन्यात अजित चौहानने पुनरागमन केलं पण तो सुरुवातीला फ्लॉप ठरला. पूर्वार्धातील १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ ८-७ ने आघाडीवर होता. यू मुंबाकडून सुरुवातीच्या १२ व्या मिनिटाला लोकेशने हाय फाय पूर्ण केलं. हा त्याचा प्रो कबड्डी कारकिर्दीतील पहिला हाय फाय ठरला..सुरुवातीच्या १५ मिनिटांमध्ये दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. १४ व्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल करत गुणसंख्येत आणखी भर घातली. १५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाने १३-९ गुणांसह ४ गुणांची आघाडी घेतली. १६ व्या मिनिटाला अजित चौहान बदली खेळाडू म्हणून चढाई करण्यासाठी आला आणि त्याने २ गुणांची कमाई करत गुणसंख्येत भर घातली. पूर्वार्धातील २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ १६-११ गुणांसह ५ गुणांनी आघाडीवर होता..उत्तरार्धातील सुरुवात देखील यू मुंबाने दमदार केली. चौथ्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल करत २ गुणांची भर घातली. त्यानंतर पुढच्याच चढाईत संदीपने २ गुण घेत गुणसंख्येत आणखी भर घातली. उत्तरार्धातील ६ व्या मिनिटाला तमिळ थलायवाजचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह यू मुंबाने २४-१३ गुणांसह ९ गुणांची आघाडी घेतली. उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाकडे २८- १६ गुणांची आघाडी होती..Pro Kabaddi League 2025: 'लालबागच्या राजा'च्या चरणी पोहोचली PKL ट्रॉफी; राष्ट्रीय क्रीडा दिनी १२व्या हंगामाचा शुभारंभ.यू मुंबाकडून १४ व्या मिनिटाला संदीपने आपलं सुपर १० पूर्ण केलं. हे त्याचं सलग तिसरं सुपर १० ठरलं आहे. शेवटच्या २ मिनिटात यू मुंबाकडे ३५ - २१ गुणांसह १४ गुणांची आघाडी होती. सामन्यातील शेवटच्या मिनिटाला तमिळ थलायवाजचा संघ दुसऱ्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह आघाडी ४१- २३ वर जाऊन पोहोचली. यासह यू मुंबाने तमिळ थलायवाजवर ४२- २४ गुणांसह मोठा विजय मिळवला. यासह यू मुंबाने गुणतालिकेत सहाव्या स्थानी झेप घेतली आहे..या दिवसातील पहिल्या सामन्यात हरियाणा स्टीलर्स आणि जयपूर पिंक पँथर्स दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. हा सामना जयपूर पिंक पँथर्सने ३७-३६ अशा केवळ १ गुणाने आपल्या नावावर केला..