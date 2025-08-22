क्रीडा

Pro Kabaddi Rule: प्रो कबड्डीच्या रणभूमीत नवे तुफान! मोठे नियम बदलले, आता टायब्रेकरमुळे वाढणार थरार

Pro Kabaddi Tie breaker Rule System: १२ व्या हंगामात 'टाय-ब्रेकर नियम' प्रणाली सुरू केली जाईल. ज्यामध्ये सर्व लीग स्टेज सामन्यांमध्ये 'गोल्डन रेड' स्वरूप समाविष्ट असेल तर पूर्वी ते फक्त प्लेऑफ सामन्यांपुरते मर्यादित होते.
Pro Kabaddi Tie breaker Rule System
Pro Kabaddi Tie breaker Rule SystemESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

येत्या २९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या प्रो कबड्डीच्या बाराव्या हंगामात प्रो कबड्डीच्या प्रशासनाने नियमांत काही बदल केले आहेत. यातील साखळी सामन्यांतही टायब्रेकरचा अवलंब हा सर्वात महत्त्वाचा बदल समजला जात आहे. त्यामुळे साखळीतील लढतीत आता ‘टाय’ सामने होणार नाहीत. प्रो कबड्डीत आणि एकूणच कबड्डी स्पर्धांतील साखळीतील लढतीत टाय (बरोबरीत) होणाऱ्या काही सामन्यांकडे संशयाने पाहिले जात असते.

Loading content, please wait...
Kabaddi players
Kabaddi player
pro kabaddi
VIVO Pro Kabaddi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com