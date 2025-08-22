Pro Kabaddi Rule: प्रो कबड्डीच्या रणभूमीत नवे तुफान! मोठे नियम बदलले, आता टायब्रेकरमुळे वाढणार थरार

येत्या २९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या प्रो कबड्डीच्या बाराव्या हंगामात प्रो कबड्डीच्या प्रशासनाने नियमांत काही बदल केले आहेत. यातील साखळी सामन्यांतही टायब्रेकरचा अवलंब हा सर्वात महत्त्वाचा बदल समजला जात आहे. त्यामुळे साखळीतील लढतीत आता ‘टाय’ सामने होणार नाहीत. प्रो कबड्डीत आणि एकूणच कबड्डी स्पर्धांतील साखळीतील लढतीत टाय (बरोबरीत) होणाऱ्या काही सामन्यांकडे संशयाने पाहिले जात असते. .अखेरच्या चढाईतील हरण्याचा धोका स्वीकारण्यापेक्षा सामना बरोबरीत सोडवून एकेक गुण घेण्याकडे अनेकांचा कल असतो, अशा सामन्यांचे निकाल प्रेक्षकांचा हिरमोड करत असतात. प्रो कबड्डीने यंदाचा मोसम अधिक उत्कंठावर्धक आणि रोमांचकारी करण्यासाठी साखळीतील प्रत्येक सामना निकाली करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत सामना बरोबरीत राहिला तर पुढे प्रत्येकी पाच चढायांचा टायब्रेकर घेण्यात येईल..Asia Cup 2025: मानलं संजू सॅमसन ! तापाने फणफणला होता, उपचार घेऊन हॉस्पिटलमधून थेट मॅच खेळायला आला अन्... .त्यातही निकाल लागला नाही तर सुपर रेड असेल. तरीही बरोबरी झाली तर नव्याने नाणेफेक करून निकाल लावण्यात येईल. यंदाच्या स्पर्धेसाठी गुणांकनात आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत सात किंवा त्यापेक्षा गुणांच्या फरकाने सामना गमावला तर पराभूत संघाला एक गुण मिळायचा. आता तसा गुण मिळणार नाही. जिंकणाऱ्या संघाला दोन तर पराभूत संघाला शून्य गुण असेल. त्यामुळे येथेही ‘तडजोडी’ची कोणतीही संधी असणार नाही..प्रत्येकी १८ साखळी सामनेस्पर्धेत १२ संघांमध्ये १०८ लढती होतील; पण प्रत्येक संघाला १८ साखळी सामनेच खेळावे लागतील. गतमोसमापर्यंत प्रत्येकी २२ साखळी सामने खेळावे लागत होते.टायब्रेकरची नियमावली- प्रत्येकी पाच चढायांचा टायब्रेकर- टायब्रेकरसाठी प्रत्येकी सात खेळाडूंचा संघ- पाच चढाईपटूंची नावे अगोदरच सांगावी लागतील- निदान रेषा हीच बोनस गुणासाठीही असणार- बाद झाल्यास रिव्ह्यूची सुविधा नाही- टायब्रेकरही बरोबरीत राहिल्या सुपर रेड.AUS vs SA 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया सलग चौथ्या सामन्यात ALL OUT! द. आफ्रिकेचा ऐतिहासिक मालिका विजय, पाकिस्तानचा विक्रम मोडला.प्लेऑफसाठी आठव्या क्रमांकापर्यंत संधीएरवी १२ संघ असले तरी प्लेऑफसाठी पहिले सहा संघ पात्र ठरायचे आता आठव्या क्रमांकाचाही संघ प्लेऑफच्या मार्गाने विजेतेपदापर्यंत पोहोचू शकतो.प्लेऑफचे नियम- पाचव्या ते आठव्या क्रमांकावरील संघ प्ले-इन सामन्यांमध्ये लढतील. विजयी संघांना एलिमिनेटरमध्ये स्थान- तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संघ मिनी क्वालिफायर खेळतील. विजयी संघ पुढच्या फेरीत तर पराभूत संघाला प्लेऑफमध्ये आणखी एक संधी- पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील संघ क्वलिफायर एकमध्ये लढतील. यातील विजेता संघ थेट अंतिम फेरीत. तर पराभूत संघाला क्वालिफायर दोनमार्फत अंतिम फेरीची संधी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.