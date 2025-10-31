क्रीडा

Pro Kabaddi Final 2025: दबंग दिल्लीने मारली बाजी! पुणेरी पलटनला अटीतटीच्या लढतीत केले पराभूत, २ गुणांनी रोमहर्षक विजय

Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League :पुणेरी पलटनने PKL च्या दहाव्या पर्वाचे जेतेपद नावावर केले होते आणि त्याआधीच्या पर्वात त्यांना जयपूर पिंक पँथर्सकडून फायनलमध्ये पराभव पत्करावा लागला होता. दबंग दिल्ली आठव्या पर्वानंतर पुन्हा एकदा जेतेपद नावावर करण्यासाठी मैदानावर उतरले.
Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League Final 2025: PKL 2025 मध्ये दमदार कामगिरी करून अंतिम फेरीत पोहोचणाऱ्या पुणेरी पलटन व दबंग दिल्ली के. सी. यांच्यातला अंतिम सामना अटीतटीचा झाला. पण, दबंग दिल्लीच्या चढाईपटूंचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आणि त्याचवेळी पुण्याच्या चढाईपटूंनी निराश केले. पुण्याने शेवटपर्यंत कडवी टक्क दिली, परंतु दिल्लीने घरच्या मैदानावर ३०-२८ असा विजय मिळवून दुसरे पीकेएल टायटल नावावर केले. दिल्लीकडून नीरज नरवाल ( ९), अजिंक्य पवार ( ६), अनुराग ( २), सौरभ नांडल ( २) व सुजरीत सिंग ( २) यांनी चांगले योगदान दिले. पुण्याच्या आदित्य शिंदेने ( १०) झुंज दिली. त्याला अभिनेष ( ४), पंकज मोहिते ( ४), गौरव खत्री ( ३) व गुरदीप ( २) यांची साथ मिळाली.

