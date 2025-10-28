क्रीडा

PKL 2025: २ चढाईत संपूर्ण संघाला गुंडाळले; पुण्याच्या शुभम बिटकेने इतिहास रचला, जो आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला Video Viral

PKL 2025: Shubham Bitake Creates History: प्रो कबड्डी लीग २०२५ मध्ये पुण्याचा १८ वर्षीय खेळाडू शुभम बिटके याने असा पराक्रम केला की संपूर्ण देशभरात त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Shubham Bitake most raid points in single raid

Shubham Bitake most raid points in single raid

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

PKL 2025 Shubham Bitake most raid points in single raid : तीन वेळा विजेत्या पटना पायरेट्सने सलग आठव्या विजयासह एलिमिनेटर ३ मध्ये स्थान निश्चित केले. सोमवारी त्यागराज इनडोअर स्टेडियमवर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) च्या १२ व्या हंगामाच्या एलिमिनेटर २ मध्ये पटनाने बेंगळुरू बुल्सचा ४६-३७ असा पराभव केला. त्यांचा तेलगू टायटन्सशी सामना होईल. पण, या सामन्यात पुण्याच्या १८ वर्षीय शुभमन बिटके याने हवा केली.

Loading content, please wait...
pune
sports
Kabaddi player
pro kabaddi
Bengaluru Bulls
Patna Pirates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com