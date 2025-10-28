PKL 2025: २ चढाईत संपूर्ण संघाला गुंडाळले; पुण्याच्या शुभम बिटकेने इतिहास रचला, जो आतापर्यंत कुणालाच नव्हता जमला Video Viral

PKL 2025 Shubham Bitake most raid points in single raid : तीन वेळा विजेत्या पटना पायरेट्सने सलग आठव्या विजयासह एलिमिनेटर ३ मध्ये स्थान निश्चित केले. सोमवारी त्यागराज इनडोअर स्टेडियमवर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) च्या १२ व्या हंगामाच्या एलिमिनेटर २ मध्ये पटनाने बेंगळुरू बुल्सचा ४६-३७ असा पराभव केला. त्यांचा तेलगू टायटन्सशी सामना होईल. पण, या सामन्यात पुण्याच्या १८ वर्षीय शुभमन बिटके याने हवा केली. .अयान (१९) पटनाच्या विजयात हिरो ठरला. नवदीप आणि दीपक यांनी ५ गुणांसह बचावात चमक दाखवली. बुल्ससाठी, सुपर-सब शुभम बिटके यांनी एकाच रेडमध्ये सात गुण मिळवून इतिहास रचला. त्याच्यामुळे, बुल्सने पटनाला ऑलआउट करून पुनरागमन केले. अलिरेझा मिरजैन (६) त्याच्या भूमिकेला न्याय देऊ शकला नाही, ज्यामुळे बुल्सना पराभव पत्करावा लागला..Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून....सलग सात सामने जिंकल्यानंतर या सामन्यात आलेल्या पटनाने चांगली सुरुवात केली आणि पाचव्या मिनिटाला बुल्सला ऑलआउटच्या उंबरठ्यावर आणले. अयानच्या चार आणि दीपकच्या दोन गुणांमुळे पटनाने ऑलआउट केले आणि ९-३ अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर अंकितने अलिरेझाला कॅच करून बुल्सला मोठा धक्का दिला. त्यानंतर, पहिल्या क्वार्टरच्या शेवटी, मिलानच्या दोन गुणांच्या रेडने बुल्सला सुपर टॅकलसाठी पुन्हा स्थितीत आणले. पटनाने १५-५ अशी आघाडी घेतली..ब्रेकनंतर, बुल्सच्या डिफेन्सने अयानला सुपर-टॅकलिंग करून पुनरागमन सुरू केले. तथापि, डिफेन्सने अलिरेझाला कॅच करून अयानला पुन्हा जिवंत केले. अयान आला आणि दुसऱ्यांदा सुपर-टॅकलिंग झाला. त्यानंतर अयानने मल्टी-पॉइंटरने बुल्सला ऑलआउटच्या उंबरठ्यावर आणले आणि पटनाने ते पूर्ण करून २३-१२ अशी आघाडी घेतली. ऑल-इननंतर, अयानने सुपर रेड करून पटनाला हाफटाइममध्ये १४ गुणांची आघाडी मिळवून दिली. .हाफटाइमनंतर, बुल्सच्या बचावफळीने तिसरा सुपर टॅकल केला. त्यानंतर अलिरेझाने दोन-पॉइंट रेडसह बुल्सच्या बचावफळीला बळकटी दिली. दरम्यान, अंकितने दीपकला बाद केले आणि अयानला पुनरुज्जीवित केले. लगेचच, अयानने बुल्सला ऑलआउटकडे ढकलले, परंतु शुभमच्या सात-पॉइंट रेडने (१ बोनस, ६ टचपॉइंट्स) पटनाला २६-३५ वर ऑलआउटच्या उंबरठ्यावर आणले आणि नंतर ते अंमलात आणून स्कोअर २९-३६ केला. .चौथ्या क्वार्टरच्या सुरुवातीला, अलिरेझाने आघाडी ६ पर्यंत कमी केली, परंतु अयानने मल्टी-पॉइंटरने पुन्हा आघाडी वाढवली. त्यानंतर बचावफळीने अलिरेझा आणि शुभमला बाद करून आघाडी १० पर्यंत वाढवली. दरम्यान, दीपकने हाय-५ पूर्ण केले. पटनाने बुल्सला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही, अंतर कायम ठेवले आणि अंतिम फेरीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.