Pro Kabaddi League 2025: 'लालबागच्या राजा'च्या चरणी पोहोचली PKL ट्रॉफी; राष्ट्रीय क्रीडा दिनी १२व्या हंगामाचा शुभारंभ

PKL Season 12 kickoff on National Sports Day : प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामाला २९ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे. या हंगामाची सुरूवात विशाखापट्टणम येथून होणार आहे. या स्पर्धेचा शुभारंभ भारताच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनी होणार आहे. सात वर्षांनंतर प्रो कबड्डी लीग स्पर्धा या शहरात परतली आहे. या हंगामाची सुरूवात तेलुगू टायटन्स आणि तमिळ थलायवाज यांच्यात होणाऱ्या सामन्याने होणार आहे. हा सामना तेलुगू टायटन्सच्या घरच्या मैदानावर होणार आहे. पहिल्या दिवसातील दुसऱ्या लढतीत बेंगळुरू बुल्सचा सामना पुणेरी पलटन संघाविरूद्ध होणार आहे. .आगामी हंगामाची दमदार सुरूवात करण्यासाठी वरूण बीचवरील नोवोटेल येथे भव्य दिव्य असा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला तेलुगू टायटन्स संघाचा कर्णधार विजय मलिक, तमिळ थलायवाज संघाचा कर्णधार पवन सेहरावत तसेच उर्वरीत १० संघांचे कर्णधार देखील उपस्थित होते..प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामाची सुरूवात विशाखापट्टणममध्ये २९ ऑगस्ट ते ११ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे. त्यानंतर लीगचे सामने जयपूर (१२ सप्टेंबर ते २८ सप्टेंबर), चेन्नई (२९ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर) आणि नवी दिल्ली (११ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर) येथे खेळवले जातील. प्लेऑफ्स आणि अंतिम सामना कुठे होणार हे अजूनपर्यंत निश्चित झालेलं नाही. .विजय मलिक म्हणाला की, "स्पर्धेतील १२ वे हंगाम अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. प्रत्येक संघाने आपला संघ आणखी मजबूत केला आहे. खेळाडू म्हणून आम्हाला चांगलं माहित आहे की, प्रत्येक सामन्यात आमची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. हाच या हंगामाला आणखी रोमांचक बनवणारा घटक आहे. या हंगामात कुठलाही सामना सोपा नसेल, प्रत्येक सामन्यात विजयासाठी झुंज द्यावी लागेल." .तमिळ थलायवाज संघाचा कर्णधार पवन सेहरावत म्हणाला की, " घरच्या संघाविरूद्ध खेळून हंगामाची सुरूवात करण्याचा आनंद वेगळाच आहे. प्रेक्षकांचा पाठिंबा हा त्यांनाच असेल, हे आम्हाला चांगलं माहित आहे. पण त्यामुळेच आम्हाला आणखी जास्त जोर लावण्याची प्रेरणा मिळते. असे सामने संपूर्ण हंगामाची दिशा ठरवणारे ठरतात. आम्ही प्रेक्षकांना एक रोमांचक सामन्याचा अनुभव देण्यासाठी सज्ज आहोत.".प्रो कबड्डी लीग हंगाम १२ चे सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहेत. प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) ट्रॉफीने अलीकडेच मुंबईतील प्रतिष्ठित लालबागचा राजा येथे भेट दिली.