Pro Kabaddi League 2025: 'लालबागच्या राजा'च्या चरणी पोहोचली PKL ट्रॉफी; राष्ट्रीय क्रीडा दिनी १२व्या हंगामाचा शुभारंभ

Pro Kabaddi League 2025 Trophy at Lalbaugcha Raja: प्रो कबड्डी लीग २०२५ ला यंदा अनोख्या अध्यात्मिक रंगात सुरुवात झाली आहे. १२व्या हंगामाच्या ट्रॉफीचे दर्शन थेट मुंबईच्या लालबागचा राजा मंडपात घडले. राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या दिवशी झालेल्या या विशेष सोहळ्यात, कबड्डी या देशी खेळाला देवाच्या चरणी अर्पण करून खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यात आल्या.
PKL Season 12 kickoff on National Sports Day : प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेतील १२ व्या हंगामाला २९ ऑगस्टपासून सुरूवात होणार आहे. या हंगामाची सुरूवात विशाखापट्टणम येथून होणार आहे. या स्पर्धेचा शुभारंभ भारताच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनी होणार आहे. सात वर्षांनंतर प्रो कबड्डी लीग स्पर्धा या शहरात परतली आहे. या हंगामाची सुरूवात तेलुगू टायटन्स आणि तमिळ थलायवाज यांच्यात होणाऱ्या सामन्याने होणार आहे. हा सामना तेलुगू टायटन्सच्या घरच्या मैदानावर होणार आहे. पहिल्या दिवसातील दुसऱ्या लढतीत बेंगळुरू बुल्सचा सामना पुणेरी पलटन संघाविरूद्ध होणार आहे.

