Kabaddi: व्यावसायिक पुरुष कबड्डीत दक्षिण मध्य रेल्वे,भारतीय नौदल, मुंबई बंदरचीही घोडदौड; भारत पेट्रोलियम, मुंबई बंदर, युवा पलटन बाद फेरीत

मुंबई : भारत पेट्रोलियम, युवा पलटन, मुंबई बंदर या महाराष्ट्रातील संघासोबत दक्षिण मध्य रेल्वे, ओ. एन. जी. सी., जयपूर पिंक क्लब, भारतीय नौदल या इतर राज्यातील संघांनी बाद फेरी गाठली. बंड्या मारुती सेवा मंडळाच्या वतीने अखिल भारतीय पुरुष व्यावसायिक कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे..मुंबईतील ना. म. जोशी मार्ग येथील श्रमिक जिमखाना येथे मॅटच्या क्रीडांगणावर झालेल्या तिसऱ्या दिवशी ब गटातील लढतीत मुंबईच्या भारत पेट्रोलियम संघाने दक्षिण मध्य रेल्वेला ५३-५२ असे चकवत गट विजेते म्हणून बाद फेरी गाठली, तर रेल्वेने उपविजेते म्हणून बाद फेरी गाठली..ठाणे जिल्हा कबड्डी स्पर्धा : होतकरू अ, जय भारत स्पोर्टस् महिला संघांची उपांत्य फेरीत धडक.जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या भारत पेट्रोलियमने आक्रमक सुरुवात करीत पूर्वार्धात दोन लोण देत ३२-२१ अशी आघाडी घेतली. उत्तरार्धात अतिसावधपणा त्यांच्या अंगाशी येणार होता, पण एका गुणाच्या फरकाने ते विजयी झाले. उत्तरार्धात रेल्वेने आपला खेळ उंचावत सामन्यात पुनरागमन केले, पण त्यांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला..उत्तरार्धात केलेले सहा बोनस भारत पेट्रोलियमच्या विजयात कामी आले. अनिल जस्ता याने २५ गुण मिळवत या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. त्याला योगेश दहिया याने सहा पकडी करीत मोलाची साथ दिली. रेल्वेच्या आयन लोचन याने चढाईत २२ गुण घेत, तर आशु सिंग याने चार पकडी करीत त्याला उत्तम साथ दिली..आमदार चषक कबड्डी स्पर्धा : बीपीसीएल, आयएसपीएल उपांत्यपूर्व फेरीत; महिला गटात राजमाता जिजाऊ, धर्मवीर, विवेक बाद फेरीत.ओ. एन. जी. सी.ने युवा पलटनचा ३८-३७ असा पराभव केला तरी गुण फरकातील आकड्यांमुळे या गटात युवा पलटन विजेते, तर ओ. एन. जी. सी. उपविजेते गटात ठरले. विश्रांतीला २३-२१ आघाडी घेणाऱ्या ओ. एन. जी. सी.ने नंतर सावध खेळ करीत हा निसटता विजय मिळवला. ओ. एन. जी. सी.च्या या विजयात विजयने १२ गुण मिळवत, तर अंकित दहिया याने चार पकडी घेत महत्त्वाची भूमिका बाजावली. या सामन्यात बेशिस्त वर्तन केले म्हणून ओ. एन. जी. सी.च्या चिंटू व संघ प्रशिक्षक यांना पंचांनी हिरवे कार्ड दाखवले.