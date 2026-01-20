Pune Grand Tour: मुळशीमध्ये शर्यतीदरम्यान सायकलपटूंचा अपघात; स्पर्धा तात्पुरती स्थगित

Pune Grand Tour Accident Updates: ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ ही आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा सध्या पुण्यात सुरू आहे. या स्पर्धेत ३५ देशांतील २८ संघांमध्ये चुरस आहे. अशात या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी धक्कादायक घटना घडल्याचे समजत आहे. दुसऱ्या दिवशी मुळशी भागात (Mulshi) स्पर्धा सुरू असताना साधारण ७० सायकलपटूंचा अपघात (Cyclists Accident) झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे स्पर्धा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे..Pune Grand Tour : फर्ग्युस ब्राउनिंगला 'यलो जर्सी'! परदेशी स्पर्धकांना पुण्याच्या संस्कृतीबद्दल कुतूहल.मुळशी कोळवण रोडवर हा अपघात झाला आहे. शर्यतीदरम्यान सायकलपटू एकमेकांना धडकल्याने खाली पडले. त्यामुळे काही सायकलपटू जखमी झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार अरुंद रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे अनेक सायकलपटू ट्रॅक सोडल्याने हा अपघात घडला आहे. यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..स्पर्धेच्या आयोजकांकडून सांगण्यात आले आहे की 'पुणे ग्रँड टूरच्या स्टेज वनमध्ये पेलोटनच्या दुसऱ्या गटातील सायलपटूंबाबत रस्त्यावर एक घटना घडली. खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (UCI) सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार, शर्यत तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.''UCI अधिकारी आणि आयजकांच्या मेडिकल टीमकडून तात्काळ मदत पुरवण्यात आली आहे. सर्व जखमी सायकलपटूंची आवश्यक वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. तसेच टेक्निकल टीम्स सायकलची तपासणी करत आहेत. सायकलपटूंची सुरक्षा ही आयोजक, अधिकारी आणि UCI साठी सर्वात महत्त्वाची आहे. पुढे अपडेट्स लवकरच शेअर केले जातील.'.Bajaj Pune Grand Tour Traffic Update : 'बजाज पुणे ग्रँड टूर स्टेज-2'साठी २१ जानेवारीला पुण्यातील वाहतुकीत बदल! .या स्पर्धेत विविध देशातील १६४ सायकपटू सहभागी झाले असून सोमवारी (१९ जानेवारी) प्रोलॉगने या स्पर्धेची सुरुवात झाली आहे. यानंतर मंगळवारी स्टेज वन शर्यत होईल. या शर्यतीत मुळशी, मावळसह पिंपरी-चिंचवड येथील मार्ग असून ९१.८ किमी अंतर सायकलपटूंना कापायचे आहे..ही स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारीदरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत ४ स्टेजच्या स्पर्धा होतील. या चार स्टेजमध्ये ही स्पर्धा सुरू असून सह्याद्रीच्या घाटरस्त्यांवरून ४३७ किलोमीटरचा प्रवास करत विजेतेपदाची वाट सायकलपटूंना शोधायची आहे.१९ जानेवारीला झालेल्यापहिल्या दिवशी मलेशियाच्या ‘तेरेंगानू सायकलिंग टीम’च्या फर्ग्युस ब्राउनिंग याने आपले वर्चस्व सिद्ध करत ‘यलो जर्सी’ पटकावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.