World Yogasana Championship 2026: पुण्याच्या १३ वर्षीय निरल वाडेकरचा जागतिक मंचावर डंका; २ सुवर्णपदकांसह उंचावली देशाची मान

बहुतांश १३ वर्षांच्या मुलांसाठी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणे ही एक अत्यंत आव्हानात्मक आणि भीतीदायक गोष्ट असते. परंतु, भारताच्या निरल वाडेकरसाठी मात्र ही सर्वोत्तम खेळाडूंविरुद्ध स्वतःची परीक्षा घेण्याची आणि क्रीडा मैदानापलीकडे पाहणाऱ्या आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची एक उत्तम संधी आहे. पहिल्या 'वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप २०२६' मध्ये दोन सुवर्णपदके जिंकून निरलने आपले हे स्वप्न अभूतपूर्व रीतीने पूर्ण केले आहे. तिने 'सब-ज्युनियर इंडिव्हिज्युअल हँड स्टँड' आणि 'सब-ज्युनियर इंडिव्हिज्युअल ट्रॅडिशनल ग्रुप' या दोन्ही श्रेणींमध्ये पोडियमवर अव्वल स्थान पटकावत सुवर्णपदकांवर आपले नाव कोरले..World Yogasana Championships: भारताची सुवर्णपदकांची ‘पंचमी’; महाराष्ट्राच्या ज्योती देऊरकरने गोल्ड मेडलसह उमटवला ठसा.अहमदाबाद येथे ४ ते ८ जून दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या या पहिल्या वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिपमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करताना, या तरुण खेळाडूने अगदी स्पष्ट उद्दिष्टांसह स्पर्धेत प्रवेश केला होता: आपली सर्वोत्तम कामगिरी करणे, चुका टाळणे आणि गळ्यात सुवर्णपदक घालून पोडियमवर अभिमानाने उभे राहणे. पहिल्याच वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये एक नव्हे, तर चक्क दोन सुवर्णपदके जिंकून तिने हा ऐतिहासिक टप्पा यशस्वीपणे गाठला..दोन सुवर्णपदके पटकावल्यानंतर निरलने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, "स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूची जिंकण्याचीच इच्छा असते आणि मीही त्याला अपवाद नव्हते. माझी स्वतःकडून हीच अपेक्षा होती की, मी माझी सर्वोत्तम कामगिरी करेन आणि सुवर्णपदकासाठी झुंज देईन; जी मी एक नव्हे तर दोन सुवर्णपदके जिंकून पूर्ण केली आहे. मला याचा अत्यंत आनंद आहे की मी स्वतःला, माझ्या कुटुंबाला आणि माझ्या देशाला अभिमानी बनवले आहे."ती पुढे म्हणाली, "जेव्हा आपण सराव करतो, तेव्हा कोणताही दबाव नसतो आणि सर्व काही सामान्य वाटते. परंतु, जेव्हा आपण स्पर्धेच्या मंचावर पाऊल ठेवतो, विशेषतः जागतिक स्पर्धेत, तेव्हा तिथला दबाव पूर्णपणे वेगळा असतो. तिथे अनेक लोक तुम्हाला पाहत असतात, ज्यामुळे काही वेळा धाकधूक वाढू शकते; पण हीच गोष्ट स्पर्धेला अधिक थरारक आणि रोमांचक बनवते.".योगासना व्यतिरिक्त, निरलचे आणखी एक स्वप्न आहे जे याहूनही उंच भरारी घेणारे आहे. "भविष्यात एक 'फायटर पायलट' बनणे हे माझे स्वप्न आहे. त्याच वेळी, मला योगासनातील माझा प्रवासही असाच सुरू ठेवायचा आहे आणि भारतासाठी आणखी मोठे यश मिळवायचे आहे. ही दोन्ही स्वप्ने माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत," असे तिने सांगितले.आपल्या लहान वयाचा विचार न करता, निरल या चॅम्पियनशिप कडे एक खेळाडू म्हणून शिकण्याची आणि प्रगती करण्याची संधी म्हणून पाहते. "हा माझ्यासाठी खूप मोठा अनुभव आहे. मला इतर खेळाडूंकडून शिकायचे आहे, स्वतःमध्ये सुधारणा करायची आहे आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्यायचा आहे," असे तिने पुढे सांगितले..World Yogasana Championships: भारताचे निर्विवाद वर्चस्व! तब्बल २२ सुवर्णपदकांसह यजमान संघाचे अव्वल स्थान कायम.जगभरातील खेळाडू या ऐतिहासिक चॅम्पियनशिपसाठी अहमदाबादमध्ये एकत्र आले असताना, निरलने एका तरुण स्पर्धकाच्या दृढनिश्चयाने मॅटवर प्रवेश केला आणि मोठी स्वप्ने पाहण्यासाठी वय कधीही अडसर ठरत नाही, हे सिद्ध करत देशाच्या आशा-आकांक्षा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.