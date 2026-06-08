क्रीडा

World Yogasana Championship 2026: पुण्याच्या १३ वर्षीय निरल वाडेकरचा जागतिक मंचावर डंका; २ सुवर्णपदकांसह उंचावली देशाची मान

Niral Wadekar 2 Gold at World Yogasana Championship 2026: अहमदाबाद येथे झालेल्या पहिल्या वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये पुण्याच्या १३ वर्षीय निरल वाडेकरने दोन सुवर्णपदके जिंकत भारताची मान उंचावली.
Niral Wadekar 2 Gold at World Yogasana Championship 2026

Niral Wadekar 2 Gold at World Yogasana Championship 2026

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बहुतांश १३ वर्षांच्या मुलांसाठी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणे ही एक अत्यंत आव्हानात्मक आणि भीतीदायक गोष्ट असते. परंतु, भारताच्या निरल वाडेकरसाठी मात्र ही सर्वोत्तम खेळाडूंविरुद्ध स्वतःची परीक्षा घेण्याची आणि क्रीडा मैदानापलीकडे पाहणाऱ्या आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्याची एक उत्तम संधी आहे.

पहिल्या 'वर्ल्ड योगासन चॅम्पियनशिप २०२६' मध्ये दोन सुवर्णपदके जिंकून निरलने आपले हे स्वप्न अभूतपूर्व रीतीने पूर्ण केले आहे. तिने 'सब-ज्युनियर इंडिव्हिज्युअल हँड स्टँड' आणि 'सब-ज्युनियर इंडिव्हिज्युअल ट्रॅडिशनल ग्रुप' या दोन्ही श्रेणींमध्ये पोडियमवर अव्वल स्थान पटकावत सुवर्णपदकांवर आपले नाव कोरले.

Niral Wadekar 2 Gold at World Yogasana Championship 2026
World Yogasana Championships: भारताची सुवर्णपदकांची ‘पंचमी’; महाराष्ट्राच्या ज्योती देऊरकरने गोल्ड मेडलसह उमटवला ठसा
Loading content, please wait...
yoga
yogasan