World Yogasana Championships: भारताची सुवर्णपदकांची ‘पंचमी’; महाराष्ट्राच्या ज्योती देऊरकरने गोल्ड मेडलसह उमटवला ठसा

यजमान भारताच्या खेळाडूंनी विश्व योगासन अजिंक्यपद स्पर्धेचा पहिला दिवस गाजवला. भारतीय खेळाडूंनी सहापैकी पाच प्रकारांमध्ये सुवर्णपदकांची कमाई केली. महाराष्ट्राच्या ज्योती देऊरकर हिनेही ट्विस्टिंग बॉडी इंडिव्हिज्युअल या प्रकारात सुवर्णपदक पटकावत आपला ठसा उमटवला. .Summer Yoga Tips : नैसर्गिकरीत्या शरीर ठेवा कूल! उन्हाळ्यातील उष्णतेवर मात करण्यासाठी रोज करा 'ही' योगासने; जाणून घ्या पद्धत.पश्चिम बंगालच्या अभय बर्मन (वरिष्ठ पुरुष) आणि ऋतु मंडल (वरिष्ठ महिला) यांनी पारंपरिक योगासन प्रकारात सुवर्णपदके जिंकून भारताच्या यशस्वी मोहिमेची सुरुवात केली. उत्साही प्रेक्षकांच्या उपस्थितीत भारतीय संघाने त्यानंतरही शानदार कामगिरी कायम ठेवली..अभय बर्मनने ६३.४२ गुणांसह विश्व योगासन अजिंक्यपद स्पर्धेतील भारताचे पहिले सुवर्णपदक पटकावले. इंडोनेशियाच्या अरकान रियांतो (५७.२३) याने रौप्यपदक जिंकले, तर उझबेकिस्तानच्या ॲलन (५३.२१) याने ब्राँझपदकावर हक्क सांगितला. ऋतु मंडलने वरिष्ठ महिला गटात ६४.३३ गुणांसह भारताला आणखी एक सुवर्णपदक मिळवून दिले. कझाकस्तानच्या ऐझान कुआनिशबायेवा (५८.९७) हिने रौप्यपदक, तर हाँगकाँगच्या लॅम मॅन (५६.९८) हिने ब्राँझपदकाची माळ गळ्यात घातली. .भारताच्या ऋतु ठाकूर हिने वरिष्ठ अ महिला गटात ६३.५० गुणांसह सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले. अर्जेंटिनाच्या नबिला सोल बाराझा (६२.०४) हिला रौप्यपदक मिळाले, तर केनियाच्या अवूर साउलिन्हा हिने ब्राँझपदकावर शिक्कामोर्तब केला. रोशन थापा याने वरिष्ठ ब पुरुष गटात ६५.६७ गुणांसह भारताच्या खात्यात आणखी एक सुवर्णपदक जमा केले..Yoga Competition: राज्यातील योगपटूंची चंदीगडमध्ये चमकदार कामगिरी.! एका सुवर्णपदकासह 15 पदकांची लयलूट...निकालपारंपरिक योगासनवरिष्ठ पुरुष :सुवर्ण – अभय बर्मन (भारत) ६३.४२रौप्य – अरकान रियांतो (इंडोनेशिया) ५७.२३कांस्य – अॅलन (उझबेकिस्तान) ५३.२१वरिष्ठ महिला :सुवर्ण – ऋतु मंडल (भारत) ६४.३३रौप्य – ऐझान कुआनिशबायेवा (कझाकस्तान) ५८.९७कांस्य – लॅम ङा मॅन (हाँगकाँग) ५६.९८वरिष्ठ अ पुरुष :सुवर्ण – नॅथॅनिएल टॅन लिओंग आन (सिंगापूर) ५५.३७रौप्य – करीमु स्वाफी (टांझानिया) ५४.९९कांस्य – सुमिर ग्नावली (भारत) ५४.००वरिष्ठ अ महिला :सुवर्ण – ऋतु ठाकूर (भारत) ६३.५०रौप्य – नबिला सोल बाराझा (अर्जेंटिना) ६२.०४कांस्य – अवूर साउलिन्हा (केनिया) ५३.८६वरिष्ठ ब पुरुष :सुवर्ण – रोशन थापा (भारत) ६५.६७रौप्य – एमडी मामून खान बाबू (बांगलादेश) ५८.५७कांस्य – दानिल रायकोव्ह (किर्गिझस्तान) ५३.५५ट्विस्टिंग बॉडी इंडिव्हिज्युअलवरिष्ठ ब महिला :सुवर्ण – ज्योती देऊरकर (भारत) ४६.१४रौप्य – ओलिमुथू नवामणी (ओमान) ३८.६६कांस्य – साओरी क्युएई (जपान) ३८.४१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.