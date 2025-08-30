PKL12: पहिल्या टाय ब्रेकरममध्ये पुणेरी पलटनने मारली बाजी! आदित्य- पंकज चमकले

क्रीडा

PKL 2025: Puneri Paltan Beat Bengaluru Bulls : प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामात पुणेरी पलटनने पहिल्या टाय ब्रेकरमध्ये बेंगलुरू बुल्सवर ६-४ ने विजय मिळवला. आदित्य शिंदे आणि पंकज मोहिते यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे पलटनने दमदार सुरुवात केली.
Updated on

प्रो कबड्डी लीगच्या १२ व्या हंगामाला दमदार सुरुवात झाली आहे. स्पर्धेतील दुसऱ्या लढतीत अस्लम इनामदारच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा पुणेरी पलटण आणि अंकुश राठीच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा बेंगलुरू बुल्स हे दोन्ही संघ आमनेसामने होते.

एकापेक्षा एक स्टार खेळाडूंची फौज असलेल्या दोन्ही संघात दमदार खेळ पाहायला मिळाला. सामना ३२-३२ ने बरोबरीत सुटला. त्यामुळे टाय ब्रेकरने सामन्याचा निकाल लागला. शेवटी पुणेरी पलटन संघाने टाय ब्रेकरमध्ये ६-४ ने बाजी मारली आणि १२ व्या हंगामात विजयी सलामी दिली.

