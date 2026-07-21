विराट कोहलीच्या एका सल्ल्याने PV Sindhu मिळाला कमबॅकचा मार्ग अन्..

How Virat Kohli's Advice Help PV Sindhu: दोन ऑलिंपिक पदकांचा लौकिक असणाऱ्या पी. व्ही. सिंधू गेल्या दोन वर्षात फारशी चमक दाखवू शकली नव्हती. त्यामुळे तिच्या क्षमतेवर बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. पण तिने दोन वर्षांनी जपान ओपन २०२६ स्पर्धा जिंकत तिच्या क्षमतांवर प्रश्न विचारणाऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले. ती जपान ओपन स्पर्धा जिंकणारी पहिली भारतीय ठरली. पण तिच्या या पुनरागमनात भारताचा क्रिकेटपटू विराट कोहलीचा मोठा वाटा होता. तिने यासाठी ट्वीट करत मी नेहमीच विराट भाईची कृतज्ञ असेल, असं म्हटलं होतं. .PV Sindhu: पी. व्ही. सिंधूचा टोकियोत इतिहास! जपान ओपन जिंकत दोन वर्षांचा दुष्काळ संपवला.तिने लिहिले की तिने तिच्या कारकिर्दीत सर्वात कठीण टप्प्यावर असताना विराट कोहलीशी संपर्क साधला होता. ती दुखापतींचा सामना करत होती आणि निकाल तिच्या मनासारखे लागत नव्हते. तेव्हा तिला कोणीतरी समजून घेईल, अशा कोणाचीतरी गरज होती. त्यावेळी विराटने तिला काही मिनिटांमध्येच उत्तर दिले होते आणि त्यानंतर ती व तिचे पती वेंकट दत्ता साई हे विराटला दुसऱ्याच दिवशी भेटले. त्यावेळी विराट फार काही बोलला नाही, पण त्याने जे काही सांगितले, त्यामुळे तिला तिचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी मदत झाली. विराटने सांगितले की सर्वात महत्त्वाचे हे आहे की ट्रॉफीच्या मागे धावण्यापेक्षा खेळण्यातला आनंद शोधणे..दरम्यान, ही गोष्ट दत्ता यांनी मनावर घेतली. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत दत्ता यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की डॉक्टर दिनशॉ पारडीवाला यांनी तिला सल्ला दिला होता की ती किमान तीन महिने खेळू शकणार नव्हती, त्यामुळे तिला विश्रंतीची गरज होती. त्यावेळी दत्ता यांनी त्यांच्या बहिणीकडे अटलंटाला तिला घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. तिथे तिचे 'Exos Sports Performance' या सेंटरमध्ये वेन, टिम आणि रेयान या तीन ट्रेनर्ससोबत रिहॅब करत होती. तिथे जाण्याचा हेतू एक स्टार म्हणून राहण्यापेक्षा एक सामान्य माणूस म्हणून राहण्याचा होता आणि तिच्यातील खेळाबद्दलची आवड पुन्हा निर्माण करण्याचा होता..दता यांचा डेटा ॲनालिटिक्स आणि स्पोर्ट्स सायन्सवर प्रचंड विश्वास असल्याने त्यांनी ३१ वर्षीय सिंधूसाठी १३ तज्ज्ञांची टीम तयार केली. डेटानुसार सिंधूचा मुळ आक्रमक मानसिकता कमी झाली होती. ती तिसऱ्या आणि चौथ्या आक्रमणावर अवलंबून राहत होती, ज्यामुळे चुका वाढत असल्याचा डेटा समोर आला होता. त्यामुळे सर्वच गोष्टींवर त्यांनी लक्ष देण्यास सुरुवात केली. तिच्या शरीरावरील ताण, झोप, ताणतणाव मोजण्यासाठी ७ डिजिटल उपकरणांचाही वापर करण्यात आला. याशिवाय फुटबॉलपटू वापर असलेले रेड लाईट चेंबर थेरपी, इन्व्हर्जन टेबल आणि टेंपरेचर कंट्रोल बेड अशा गोष्टींचाही वापर करण्यात आला..PV Sindhu Wedding: पीव्ही सिंधू वेंकटसाई दत्तासोबत अडकली लग्नबंधनात; विवाहसोहळ्यातील Photo व्हायरल.याशिवाय स्नायूंची ताकद कमी न होऊ देता वजन कमी करण्याचेही आव्हान होते. पण यावेळी न्यूट्रिशनिस्ट निकोल हारिया यांच्या मदतीने तिने ते साध्य केले. तिला जेव्हा ती जपान ओपन जिंकली, तेव्हा २३० ग्रॅम चिकनसोबत तिच्या आवडीचे आईस्क्रीम ट्रीट देण्यात आली असल्याचेही दत्ता यांनी सांगितले.तसेच आधीच्या प्रशिक्षकांकडून जे शिकणे शक्य होते, ते पूर्ण झाले होते. त्यामुळे नव्या प्रशिक्षकांचा शोध सुरू झाला. त्यावेळी इंडोनेशियाच्या इर्वानस्या (Irwansyah) यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी तिचा नेट गेम मजबूत केला, तिचे रिफ्लेक्सेस सुधारले. ती पाँइंट्साठी करत असलेली घाई तिच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे तिने त्यावर काम केले.अखेर यासर्वांच्या प्रयत्नांनंतर जेव्हा पीव्ही सिंधू जपान ओपन जिंकली, तेव्हा तिच्या टीममधील जवळपास सर्वांच्याच डोळ्यात पाणी होते. आता तिचे लक्ष्य २०२८ मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिककडे असणार आहे. तिला या स्पर्धत तिसऱ्यांदा पदक जिंकण्याची संधी असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.