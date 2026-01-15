बुलावायो - रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या भारतीय क्रिकेट संघातील ‘हीरों’नी १९ वर्षांखालील संघातून खेळत पुढे भारताच्या प्रमुख संघामध्ये प्रवेश केला. १९ वर्षांखालील संघातून खेळत असताना युवा खेळाडूंच्या अंगभूत कौशल्याची जाणीव होते..आता याच पार्श्वभूमीवर आजपासून (ता. १५) झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येणार असून भारताच्या युवा संघाला सहाव्या विजेतेपदाचा ध्यास लागून राहिला आहे. भारताचा सलामीचा सामना अमेरिकेशी बुलावायो येथे पार पडणार आहे..वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, विहान मल्होत्रा किंवा आणखी कोणता खेळाडू पुढे जाऊन भारताच्या मुख्य संघामधून खेळल्यास आश्चर्य वाटायला नको.कर्णधार आयुष म्हात्रे, उपकर्णधार विहान मल्होत्रा, वैभव सूर्यवंशी, ॲरोन जॉर्ज यांच्या खांद्यावर भारतीय युवा संघाच्या फलंदाजीची मदार अवलंबून असणार आहे. वेगवान गोलंदाज दीपेश देवेंद्रन आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. आर. एस. अंबरिश, किशन सिंग व हेनिल पटेल यांच्याकडूनही गोलंदाजीत कमालीच्या आशा बाळगल्या जात आहेत..उभय संघ : भारत : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), आर. एस. अंबरिश, कनिष्क चौहान, डी. दीपेश, मोहम्मद इनान, ॲरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशनकुमार सिंग, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान पटेल, हरवंश सिंग, वैभव सू्र्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी.अमेरिका : उत्कर्ष श्रीवास्तव (कर्णधार), अदनित झाम्ब, शिव शनी, नितीश सुदीनी, अद्वैत कृष्णा, साहीर भाटिया, अर्जुन महेश, अमरिंदर गिल, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, साहील गर्ग, अमोघ रेड्डी अरेपल्ली, ऋत्विक अपीडी, रायान ताज, रिषभ शिम्पी..१६ पैकी १३ सामन्यांत विजयभारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने मागील १६ पैकी १३ सामन्यांमध्ये विजय मिळवले आहेत. भारताच्या या युवा संघाने इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण आफ्रिका या देशांमध्ये मालिका विजयाची कामगिरीही करून दाखवली आहे. त्यामुळे भारताच्या युवा संघाकडे १९ वर्षांखालील विश्वकरंडकासाठीच्या जेतेपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून बघितले जात आहे..टांझानिया पहिल्यांदाच खेळणारयंदाच्या १९ वर्षांखालील एकदिवसीय विश्वकरंडकात १६ देशांमध्ये जेतेपदाची झुंज लागणार आहे. टांझानिया हा देश पहिल्यांदाच या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेला आहे. तसेच जपान हा संघ दुसऱ्यांदा या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहे..१९ वर्षांखालील विश्वकरंडकाचे जेतेपद पटकावणारे देश- भारत (पाच वेळा) - २०००, २००८, २०१२, २०१८, २०२२- ऑस्ट्रेलिया (चार वेळा) - १९८८, २००२, २०१०, २०२४- पाकिस्तान (दोन वेळा) - २००४, २००६(बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज व इंग्लंड या देशांनी प्रत्येकी एक वेळा स्पर्धा जिंकली आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.