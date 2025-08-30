क्रीडा

द्रविड गुरुजींचा मोठा निर्णय, RRच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाचा तडकाफडकी राजीनामा; एकाच वर्षात का घेतला निर्णय?

Rahul Dravid Resigns as Rajasthan Royals Head Coach : गेल्या वर्षी राहुल द्रविंड यांची राजस्थान रॉयल्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, एका वर्षातच त्यांनी राजीनामा दिला.
IPL News Update : आयपीएल २०२६ पूर्वी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिलाय. राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. गेल्या वर्षी राहुल द्रविंड यांची राजस्थान रॉयल्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, एका वर्षातच त्यांनी राजीनामा दिला. या निर्णयानंतर क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

