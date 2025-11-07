शतकीय खेळीनंतरही यशस्वी जैस्वाल संघाबाहेर, तर आयुष्य म्हात्रेला संधी; रणजी सामन्यासाठी मुंबईचा संघ जाहीर...

रणजी करंडक स्पर्धेत मुंबई विरुद्ध हिमाचल प्रदेश यांच्यात सामना होणार आहे. शनिवारी मुंबईतील बीकेईसी मैदानावर हा सामना खेळवण्यात येणार असून त्यासाठी मुंबईचा संघ जाहीर झाला आहे. या संघातून यशस्वी जैस्वाल बाहेर ठेवण्यात आलंय तर त्याच्या जागी तरुण खेळाडू आयुष म्हात्रेला संधी देण्यात आला आहे. आयुष म्हात्रेकडून आता मुंबई संघाला मोठ्या अपेक्षा आहेत..खरं तर मुंबईचा संघ ४२ वेळा रणजी क्रिकेट स्पर्धेचा विजेता ठरला आहे. यंदाच्या हंगामात मुंबईत संघाने आतापर्यंत एक विजय आणि दोन सामने बरोबरी सोडले आहेत. हा त्यांचा घरच्या मैदानावरील दुसरा सामना असणार आहे. या सामन्यात मुंबईच्या संघाला विजयाची आशा आहे. त्यासाठी संपूर्ण संघ कसून सराव करतो आहे..IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले....दरम्यान, गेल्या दोन सामन्यात यशस्वी जयस्वालने उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे. पहिल्या सामन्यात त्याने ६७ तर दुसऱ्या सामन्यात १५६ धावांची खेळी केली. मात्र, १४ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी त्याला भारतीय संघात स्थान मिळालं आहे. त्यामुळे त्याला संघातून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे..जयस्वालच्या अनुपस्थितीत आयुष म्हात्रेला संघात स्थान देण्यात आलं आहे. ही त्याच्यासाठी मोठी संधी आहे. म्हात्रे हा तरुण खेळाडू असून, त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे संघाला मजबूत आधार मिळेल, अशी अपेक्षा मुंबईच्या संघाला आहे..Yashasvi Jaiswal: मला एक दिवस कॅप्टन व्हायचंय! जैस्वालची 'मन की बात'; शुभमन गिलसमोर उभा राहिला स्पर्धक.मुंबईचा संघशार्दूल ठाकूर (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (यष्टीरक्षक), अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड, सरफराज खान, मुषीर खान, आकाश पारकर, शम्स मुलाणी, तुषार देशपांडे, सिल्व्हेस्टर डिसोझा, हार्दिक तामोरे (यष्टीरक्षक), इरफान उमैर, अखिल हेरवडकर, हिमांशू सिंग, कार्तिक मिश्रा, सैराज पाटील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.