Ranji Trophy 2026 : थोडी खुशी जादा गम! उत्तरप्रदेशला नमवूनही विदर्भ संघ स्पर्धेबाहेर, मोखाडे अन् मालेवार विजयाचे शिल्पकार

नागपूर, ता. १ : फॉर्ममध्ये असलेला अमन मोखाडे व दानिश मालेवारच्या अर्धशतकी खेळींच्या जोरावर गतविजेत्या विदर्भाने रणजी करंडक (एलिट 'अ' गट) क्रिकेट स्पर्धेतील शेवटच्या साखळी सामन्यात उत्तरप्रदेशचा चार गड्यांनी पराभव केला. मात्र या विजयानंतरही विदर्भ संघ बादफेरीसाठी पात्र ठरू शकला नाही. त्यामुळे विदर्भासाठी हा विजय 'थोडी खुशी जादा गम' असाच ठरला. झारखंडने सरस धावगतीच्या आधारावर विदर्भाला मागे टाकत बादफेरीचे तिकीट पक्के केले..विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या जामठा स्टेडियमवर रविवारी संपलेल्या चारदिवसीय सामन्यात उत्तरप्रदेशने विदर्भापुढे निर्णायक विजयासाठी २०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. विदर्भाने हे लक्ष्य शेवटच्या दिवशी उपाहारापूर्वीच सहा गडी गमावून लिलया गाठले. मोखाडे-मालेवार विदर्भाच्या विजयाचे मुख्य शिलेदार ठरले. काल तिसऱ्या दिवशी ९१ धावांमध्ये चार फलंदाज गमावल्यानंतर, आज या दोघांनी पाचव्या गड्यासाठी १३६ चेंडूंत ८२ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करून विदर्भाची नाव तीरावर लावली..२५ वर्षीय मोखाडेने आपला शानदार फॉर्म कायम ठेवत १० चौकारांच्या मदतीने १५० चेंडूंत सर्वाधिक ८३ धावा फटकावल्या. तर मालेवारने पाच चौकार व एका षटकाराच्या मदतीने ८९ चेंडूंत ५४ धावा काढल्या. याशिवाय कर्णधार हर्ष दुबेने नाबाद १७ धावांचे योगदान दिले. उत्तरप्रदेशकडून शिवम शर्मा सर्वाधिक चार गडी बाद करून विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले..या विजयासह विदर्भाने सहा गुण मिळवून आपली गुणसंख्या ३१ वर नेली. मात्र त्याचवेळी झारखंडनेही ओडिशावर चार गड्यांनी विजय नोंदवून ३१ गुणांची कमाई केली. त्यामुळे बादफेरीचा फैसला सरस धावगतीच्या आधारावर झाला. यात झारखंडने १.५४५ गुणांसह एलिट 'अ' गटात दुसरे स्थान मिळविले. तर विदर्भाला १.५२६ सह तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. या गटातून आंध्रप्रदेशने ३१ गुण व १.६२८ इतक्या धावगतीसह अव्वल स्थान प्राप्त केले..याशिवाय आंध्रप्रदेशचा नागालँडविरुद्धचा शेवटचा सामना अनिर्णित राहिला. तसेच मध्य प्रदेशने महाराष्ट्राचा १३३ धावांनी पराभव करत रणजी क्रिकेट स्पर्धेत बाद फेरीत प्रवेश केला आहे. या पराभवासह महाराष्ट्राचं आव्हान साखळीतच संपुष्टात आलं आहे. मध्य प्रदेशकडून कार्तिकेय आणि आर्यन पांडे यांनी प्रत्येकी चार विकेट मिळवल्या..अंतिम गुणतालिका (एलिट 'अ' गट)आंध्रप्रदेश ७ सामने ४ विजय ० पराभव ३ अनिर्णित ३१ गुणझारखंड ७ सामने ४ विजय १ पराभव २ अनिर्णित ३१ गुणविदर्भ ७ सामने ४ विजय १ पराभव २ अनिर्णित ३१ गुणबडोदा ७ सामने २ विजय १ पराभव ३ अनिर्णित १७ गुणउत्तरप्रदेश ७ सामने १ विजय २ पराभव ३ अनिर्णित १७ गुणतमिळनाडू ७ सामने १ विजय २ पराभव ४ अनिर्णित १४ गुणओडिशा ७ सामने १ विजय ५ पराभव १ अनिर्णित ७ गुणनागालँड ७ सामने ० विजय ५ पराभव २ अनिर्णित २ गुण.