क्रीडा

Rashid Khan : रशीद खानबरोबरची 'ती' महिला कोण? फोटो व्हायरल होताच स्वतः केला खुलासा

रशीद खानने स्वत: दुसऱ्या विवाहबाबत माहिती दिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानचा स्टार क्रिकेटपटू रशीद खान एका चॅरीटी कार्यक्रमात एका महिलेबरोबर दिसला होता. त्या कार्यक्रमाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रंचड व्हायरल झाले होते. रशीद खानबरोबर असलेली ती महिला नेमकी कोण? प्रश्न अनेकांनी विचारला होता. मात्र, रशीद खानने आता स्वत: या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत संबंधित महिलेबाबत माहिती दिली आहे.

Rashid Khan

