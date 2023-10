Ratan Tata: क्रिकेट खेळाडूंना दंड, बक्षिसाबाबत रतन टाटांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, मी ICCला...

मुंबई : क्रिकेट खेळाडूंना दंड ठोठावणं किंवा बक्षिसी देण्याबाबत दिग्गज उद्योगपती तसेच टाटा सन्सचे चेअरमन रतन टाटांनी केलेल्या कथित विधानाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरु आहे. पण आता याबाबत खुद्द रतन टाटा यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Ratan Tata explanation on penalty or reward for cricket players made clear on official X Platform)

टाटांनी काय म्हटलंय?

रतन टाटा यांनी ट्विट करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. टाटा म्हणतात, क्रिकेट खेळाडूंना दंड ठोठावणं किंवा त्यांना बक्षिस देण्याबाबत मी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला अर्थात आयीसीसीला किंवा कुठल्याही क्रिकेटच्या शाखेला कुठल्याही प्रकारच्या सुचना केलेल्या नाहीत. (Marathi Tajya Batmya)

फॉरवर्डवर विश्वास नको

क्रिकेटशी माझा कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळं व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड आणि कुठल्याही व्हायरल विश्वास ठेऊ नका. जोपर्यंत माझ्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवरुन मी कुठलीही भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत कशावरही विश्वास ठेऊ नका, असं खुद्द रतन टाटा यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

टाटांकडून १० कोटींचं बक्षिस जाहीर?

अफगाणिस्तानचा क्रिकेट खेळाडू रशीद खान यानं विजयानंतर भारतीय ध्वजासह विजय साजरा केला. यानंतर भडकलेल्या पाकिस्ताननं आयसीसीकडे तक्रार केली. त्यानंतर आयसीसीनं राशिद खानवर ५५ लाखांचा दंड केला. पण रतन टाटा यांनी रशीद खानला १० कोटी जाहीर केले, अशा स्वरुपाची बातमी सोशल मीडियामध्ये व्हायरल झाली आहे.