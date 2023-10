Maratha Resrevation: हेमंत पाटील खासदारकीचा राजीनामा देण्याची शक्यता? घेणार लोकसभा अध्यक्षांची भेट

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील आज मराठा आरक्षणासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला भेट घेऊन राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. कारण भेटीसाठी त्यांनी दुपारची वेळ मागितल्याचं सूत्रांकडून कळतं आहे. (May MP Hemant Patil resign for Maratha reservation Will meet the Lok Sabha Speaker)

राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला आहे. मनोज जरांगे यासाठी उपोषण करत आहेत, उपोषणाचा त्यांचा पाचवा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. पण अद्याप आरक्षणाबाबत तोडगा निघू शकलेला नाही. यापार्श्वभूमीवर काल खासदार हेमंत पाटील यांनी मराठा समाजातील आंदोलकांसमोर राजीनामा दिला होता.

यापार्श्वभूमीवर आज लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन हेमंत पाटील राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न किती गंभीर आहे हे त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. तसेच आपला राजीनामा सादर करतील असं सांगितलं जात आहे.