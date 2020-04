Video: रवींद्र जडेजाने हातात घेतली तलवार आणि...

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघातील अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजाने हातामध्ये तलवार घेतल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, तो चर्चेत आला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात 'गुगल पे'ची खास सेवा...

कोरोनाव्हायरसमुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला असून, क्रीडा स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहे. क्रिकेटचे सामनेही रद्द झाल्यामुळे क्रिकेटपटू सध्या घरांमध्येच आहेत. क्रिकेटपटू घरामध्ये बसून आपले व्हिडिओ सोशल मीडियावर अपलोड करताना दिसतात. रवींद्र जडेजाने हातात तलवार घेऊन आपली कला दाखवली आहे. संबधित व्हिडिओ त्याने ट्विटरवर अपलोड करताना 'तलवार आपली चमक गमावू शकतो. मात्र, आपल्या मालकाचा अपमान करणार नाही. राजपूत मुलगा', असे शीर्षक दिले आहे. मैदानावर तलवारबाजी करण्याची संधी मिळत नसल्याने जडेजाने आपल्या फार्म हाऊसवर तलवारबाजी केली आहे.

A “SWORD” MAY LOOSE IT’S SHINE,BUT WOULD NEVER DISOBEY IT’S MASTER #rajputboy pic.twitter.com/kKyKQ9vSWk

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) April 12, 2020