Ravindra Jadeja च्या पत्नीनेही दाखवलं खेळाचं कौशल्य; लहान मुलांसोबत खेळली कबड्डी अन् रस्सीखेच; पाहा Video

रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजाने राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त कबड्डी आणि रस्सीखेच खेळांमध्ये सहभाग घेतला. जामनगरच्या शाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या रिवाबाने लहान मुलांसोबत खेळाचे कौशल्य दाखवले आणि खेळांना प्रोत्साहन दिले. तिच्या या सहभागाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले गेले आहेत..भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजा क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करत असते. पण आता त्याची पत्नी आणि भाजप खासदार रिवाबा जडेजानेही तिच्यातील खेळाचे कौशल्य दाखवले आहे. नुकतेच राष्ट्रीय क्रीडा दिन २९ ऑगस्ट रोजी पार पडला, याच निमित्ताने तिने तिच्यातील खेळाचे कौशल्य दाखवले..Ravindra Jadeja! बेन स्टोक्सने जड्डूला मिठी मारली, मोहम्मद सिराज रडला; पॅव्हेलियनमध्ये परतताना इंग्लिश प्रेक्षकांनी काय केलं ते पाहा .रिवाबाला जामनगर गुजरात जीडी शाह ग्रुप ऑफ स्कूलने राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावलं होतं. यावेळी रिवाबाने वेगवेगळ्या खेळात भाग घेतला होता. हॉकीचे जादुगार मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्त २९ ऑगस्ट हा क्रीडा दिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने शाळेत विविध खेळांच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी रिवाबाने कबड्डी आणि रस्सीखेच या खेळांमध्ये सहभाग घेतला होता..रिवाबाने हे खेळ लहान मुलांसोबत खेळतानाचे व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर केले होते. तसेच तिने खेळांना प्रोत्साहन देण्याचा संदेशही दिला. याशिवाय शाळेत रिवाबाचा गौरवही करण्यात आला.रिवाबा आणि रवींद्र जडेजा यांनी २०१६ मध्ये लग्न केले होते. त्यांना २०१७ मध्ये एक मुलगीही झाली. त्यानंतर तिने २०१९ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. तसेच २०२२ मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकही लढवली आहे. यात जामनगर उत्तरमधून ती आमदार म्हणून निवडून आली..दरम्यान, सध्या रवींद्र जडेजा इंग्लंड दौऱ्याहून परतल्यानंतर सुट्टीचा आनंद घेत आहे. त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० मधून निवृत्ती घेतलेली असल्याने तो आगामी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत खेळणार नाही. आशिया कप २०२५ स्पर्धा टी२० प्रकारात होणार आहे..Ravindra Jadeja: सकाळी १० वाजता पूल...; जेव्हा जडेजाचे इंग्लंडच्या महिला क्रिकेटरसोबतचे पर्सनल चॅट झालेले व्हायरल.त्यामुळे तो आता ऑक्टोबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळताना दिसू शकतो. २ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान ही कसोटी मालिका होणार आहे. त्यानंतर भारताला मर्यादीत षटकांच्या मालिकांसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे..FAQs:१. रिवाबा जडेजाने कोणत्या खेळांमध्ये सहभाग घेतला? (Which games did Rivaba Jadeja participate in?)➤ तिने कबड्डी आणि रस्सीखेच या खेळांमध्ये सहभाग घेतला.२. हा कार्यक्रम कुठे पार पडला? (Where was this event held?)➤ जामनगर, गुजरात येथील जीडी शाह ग्रुप ऑफ स्कूलमध्ये.३. राष्ट्रीय क्रीडा दिन कधी साजरा केला जातो? (When is National Sports Day celebrated?)➤ २९ ऑगस्ट रोजी, मेजर ध्यानचंद यांच्या जयंतीनिमित्त.४. रिवाबा जडेजा राजकारणात कधी आली? (When did Rivaba Jadeja enter politics?)➤ तिने २०१९ मध्ये राजकारणात प्रवेश केला आणि २०२२ मध्ये आमदार झाली.५. रवींद्र जडेजा आशिया कप २०२५ खेळणार का? (Will Ravindra Jadeja play in Asia Cup 2025?)➤ नाही, त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० मधून निवृत्ती घेतली आहे.