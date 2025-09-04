क्रीडा

Ravindra Jadeja च्या पत्नीनेही दाखवलं खेळाचं कौशल्य; लहान मुलांसोबत खेळली कबड्डी अन् रस्सीखेच; पाहा Video

Rivaba Jadeja Shows Sports Skills: रिवाबा जडेजाने राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त जामनगरच्या शाळेत कबड्डी आणि रस्सीखेच खेळ खेळले. तिचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
  • रवींद्र जडेजाची पत्नी रिवाबा जडेजाने राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त कबड्डी आणि रस्सीखेच खेळांमध्ये सहभाग घेतला.

  • जामनगरच्या शाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या रिवाबाने लहान मुलांसोबत खेळाचे कौशल्य दाखवले आणि खेळांना प्रोत्साहन दिले.

  • तिच्या या सहभागाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केले गेले आहेत.

