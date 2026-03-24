RCB ठरला IPLमधला सर्वात महागडा संघ, नव्या मालकांनी मोजले १६ हजार ७०० कोटी रुपये

New Owners for RCB राजस्थान रॉयल्सनंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूलासुद्धा नवे मालक मिळाले आहेत. गतविजेत्या आरसीबीला आदित्य बिर्ला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स आणि ब्लॅकस्टोन यांनी विकत घेतलं आहे. या सर्वांची एकत्रित १०० टक्के भागिदारी आता आरसीबीमध्ये असणार आहे..आरसीबीच्या महिला आणि पुरुष संघाचे मालकी हक्क आता या सर्व ग्रुपकडे असणार आहेत. तब्बल १.७८ बिलियन डॉलर म्हणजेच १६७०० कोटी रुपयांमध्ये हा करार झालाय. यामुळे आरसीबी आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडा संघ ठरला आहे..क्रीडा अधिकारी ते उप कर्णधार! Rinku Singh कडे कोलकाता नाइट रायडर्सने दिली मोठी जबाबदारी.टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आरसीबीच्या मालकी हक्काच्या कराराला अद्याप बीसीसीआय आणि आयपीएलच्या गव्हर्निंग काउन्सिलकडून ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाहीय. २०२६च्या हंगामानंतर आदित्य बिर्ला ग्रुपचे आर्यमन विक्रम बिर्ला हे आरसीबीचे नवे अध्यक्ष असतील. तर टाइम्स ग्रुपचे सत्यान गजवानी हे उपाध्यक्ष असणार आहेत. कुमार मंगलम बिर्ला यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, आयपीएल एक ग्लोबल पावरहाऊस बनलं आहे. आरसीबीच्या वारशाला आम्ही आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठी कटिबद्ध आहोत..आरसीबीला खरेदी करण्यासाठी अनेक उद्योजक शर्यतीत होते. यात अदार पूनावाला, रंजन पई, मँचेस्टर युनायटेडचे मालक ग्लेजर आणि टोमसेक यांसारख्या बड्या कंपन्या आरसीबीसाठी इच्छुक होत्या. २००८ मध्ये युनायटेड स्पिरिट्सने आरसीबीची खरेदी फक्त ४८५ कोटी रुपयांमध्ये केली होती. २०२३ मध्ये आरसीबीने ९०१ कोटी रुपये देऊन महिला संघाचे मालकी हक्क घेतले होते.