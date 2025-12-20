T20 World Cup 2026 : लकी चार्म...! भारत टी-२० वर्ल्ड कप जिंकणार, कारण संघात 'तो' खेळाडू परतला; २०२४ चा वर्ल्ड कप जरा आठवा...

Rinku Singh’s return to Team India sparks hopes of T20 World Cup : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून या स्पर्धेसाठी १५ जणांची निवड करण्यात आली आहे. यातील काही नावं अनेकांना आर्श्चयचकीत करणारी आहे. यापैकीच एक नाव म्हणजे रिंकू सिंग. महत्त्वाचे म्हणजे रिंकू सिंगचा (Rinku Singh) संघात समावेश करण्यात आल्याने अनेकांनी आनंददेखील व्यक्त केला आहे. कारण तो संघात असणं भारतासाठी लकी असल्याचं बोललं जातं आहे. यासाठी मागच्या काही स्पर्धांचा दाखला दिला जातो आहे. .रिंकू सिंग २०२४ च्या टी-२० विश्वकप स्पर्धेचाही भाग होता. त्यावेळी भारताने हा विश्वकप जिंकला होता. याशिवाय २०२५ मध्ये झालेल्या आशिया कप स्पर्धेच्या वेळीही तो संघात होता. या संपूर्ण स्पर्धेत त्याला केवळ अंतिम सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली होती. या सामन्यात त्याने शेवटच्या चेंडूवर चौकार लगावत भारताचा विजयावर शिक्कामोर्तब केलं होतं. ही स्पर्धाही भारतीय संघाने जिंकली होती..India Squad for T20 World Cup 2026: संजू-अभिषेक ओपनिंगला, रिंकू सिंग फिनिशर; वर्ल्ड कपसाठी भारताची तगडी Playing XI, थरथर कापतील प्रतिस्पर्धी... .दरम्यान, आता रिंकूला विश्वकप स्पर्धेसाठी भारतीय संघात स्थान मिळालं आहे. त्यामुळे आगामी विश्वकपही आपलाच असल्याचं चाहते म्हणत आहेत. सोशल मीडियावर याची जोरदार चर्चाही सुरु आहे. तो सध्या देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो आहे. तेथील कामगिरीच्या जोरावर निवड समितीने त्याला १५ सदस्यीय संघात स्थान दिलं आहे. मात्र, असं असलं तरी त्याला अंतिम ११ संधी मिळेल का? याबाबत निश्चित सांगता येत नाही..India T20 World Cup 2026 Squad Announce : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा; शुभमन गिलचा पत्ता कट, उप कर्णधार बदलला; इशान किशनही परतला.India Squad for T20I World Cup : सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन , इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.