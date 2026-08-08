Rishabh Pant: मध्यरात्री ट्विटरवर जमीन गिफ्ट मागणाऱ्या ऋषभ पंतला आले मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर, काय म्हणाले?

भारतीय क्रिकेटपटू ऋषभ पंतने उत्तराखंडमध्ये घर बांधून राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी त्याने सोशल मीडियावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे जमीन मिळवून देण्यासाठी मदत मागितली. मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला नियमानुसार सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले..पंतची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीऋषभ पंतने रात्री उशिरा ‘एक्स’वर पोस्ट करत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना टॅग केले. उत्तराखंडमध्ये राहण्यासाठी मोठी जमीन मिळत नसल्याचे त्याने सांगितले.उत्तराखंड आपले मूळ राज्य असून आपल्याला या राज्यावर खूप प्रेम असल्याचेही पंतने म्हटले. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्याच्या प्रचारासाठी जमीन मिळण्याची प्रतीक्षा करत असल्याचे त्याने सांगितले. सरकारने जमीन दिली तर आनंद होईल; मात्र नियमानुसार ती विकत घ्यावी लागली तरी आपण तयार असल्याचे पंतने स्पष्ट केले..मुख्यमंत्री धामींचे उत्तरपंतच्या पोस्टची मुख्यमंत्री धामी यांनी लगेच दखल घेतली. “तुम्ही उत्तराखंडचा अभिमान आहात,” असे म्हणत त्यांनी पंतचे कौतुक केले.पंतने आपल्या खेळातून जगभरात उत्तराखंडचे नाव उज्ज्वल केले आहे. आपल्या राज्यात परत येऊन काम करण्याची त्याची इच्छा कौतुकास्पद असल्याचे धामी यांनी म्हटले.या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अधिकारी लवकरच पंतशी संपर्क साधून नियमानुसार आवश्यक ती मदत करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले..पंतच्या पोस्टची सोशल मीडियावर चर्चाऋषभ पंतच्या पोस्टमधील काही स्पेलिंग आणि व्याकरणाच्या चुकांवर चाहत्यांनी गंमतीदार प्रतिक्रिया दिल्या. मात्र, या चर्चेपेक्षा आपल्या मूळ राज्यात परतण्याची पंतची इच्छा आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद अधिक चर्चेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.