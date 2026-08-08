क्रीडा

Rishabh Pant: मध्यरात्री ट्विटरवर जमीन गिफ्ट मागणाऱ्या ऋषभ पंतला आले मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर, काय म्हणाले?

Rishabh Pant Seeks Land in Uttarakhand: ऋषभ पंतने उत्तराखंडमध्ये घर बांधण्यासाठी जमिनीची मागणी केली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी नियमानुसार मदतीचे आश्वासन दिले.
Rishabh Pant

Rishabh Pant

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारतीय क्रिकेटपटू ऋषभ पंतने उत्तराखंडमध्ये घर बांधून राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी त्याने सोशल मीडियावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे जमीन मिळवून देण्यासाठी मदत मागितली. मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला नियमानुसार सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

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Pushkar Singh Dhami
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