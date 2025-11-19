क्रीडा

Rising Star Asia Cup 2025 : भारत 'अ' संघाचा ओमान 'अ' संघावर ६ गडी राखून दणदणीत विजय, सेमिफानलचं तिकीट केलं पक्क...

India A Beat Oman by 6 Wickets :या सामन्यात ओमानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ गडी गमावून १३५ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. पण हे लक्ष्य भारताने १७.५ षटकांत ४ गडी गमावत पूर्ण केलं. या विजयासह भारताने सेमिफायनलमध्येही प्रवेश केला.
राइजिंग स्टार टी20 आशिया कपमध्ये मंगळवारी इंडिया 'अ' संघाने ओमान-'अ' संघाचा सहा विकेटनं पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने थेट उपांत्य फेरीत धडक दिली आहे. या सामन्यात ओमानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ गडी गमावून १३५ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. पण हे लक्ष्य भारताने १७.५ षटकांत ४ गडी गमावत पूर्ण केलं.

