Rising Star Asia Cup 2025 : भारत 'अ' संघाचा ओमान 'अ' संघावर ६ गडी राखून दणदणीत विजय, सेमिफानलचं तिकीट केलं पक्क...

राइजिंग स्टार टी20 आशिया कपमध्ये मंगळवारी इंडिया 'अ' संघाने ओमान-'अ' संघाचा सहा विकेटनं पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह भारताने थेट उपांत्य फेरीत धडक दिली आहे. या सामन्यात ओमानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ७ गडी गमावून १३५ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. पण हे लक्ष्य भारताने १७.५ षटकांत ४ गडी गमावत पूर्ण केलं. .या सामन्यात ओमानकडून वसीम अलीने ४५ चेंडूंवर पाच चौकार आणि एक षटकारासह नाबाद ५४ धावांची खेळी केली. त्यांच्या या खेळीमुळेच ओमानला लढतीत तग धरता आला. तर भारताकडून हर्ष दुबेने नाबाद ५३ धावा केल्या. हा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा सामना होता. त्यामुळे या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र, तो फक्त १२ धावा करून माघारी परतला..Vaibhav Suryavanshi : ९ चौकार, ४ षटकार... वैभवची ९३ धावांची वादळी खेळी; भारत अ संघात मिळाली संधी.नमन धीरनेही भारताला आक्रमक सुरुवात करून दिली. त्याने १९ चेंडूंत ३० धावा केल्या. त्यानंतर हर्ष दुबे आणि नेहाल वढेरा यांनी डाव सावरण्याची प्रयत्न केला. त्यांनी ६६ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. १८व्या षटकात नेहाल २४ चेंडूंवर २३ धावा करून बाद झाला. त्यावेळी भारताला विजयासाठी फक्त दोन धावांची गरज होती. त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेल्या कर्णधार जितेश शर्माने चौकार ठोकत भारताला विजय मिळवून दिला..Asia Cup History: ३ संघांपासून सुरू झाला होता प्रवास, दुसऱ्याच हंगामात भारताने घेतलेली माघार...; जाणून घ्या इतिहास.तत्पूर्वी ओमानच्या अ संघाच्या डावाची सुरुवात चांगली झाली. मात्र, चौथ्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर ओमनला पहिला धक्का बसला. विजय कुमारने कर्णधार हम्माद मिर्झाला बाद करत भारताला पहिली विकेट मिळवून दिली. मिर्झाने १६ चेंडूत ३२ धावा केल्या. त्यानंतर करण सोनावलेला सुयश शर्माने बाद करत भारताला दुसरं यश मिळवून दिले. त्याने १९ चेंडूंवर १२ धावांची खेळी केली. त्यानंतर आलेला नारायण शैषव १६ धावा करून बाद झाला. पुढे ओमानचा डाव ओमानचा डाव १३५ धावांवर आटोपला.