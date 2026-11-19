दोहा ,: नुकत्याच झालेल्या १९ वर्षांखालील आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने अखेरच्या चेंडूवर पाकिस्तानचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. आता रायझिंग स्टार्स आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेचे लक्ष्य भारतीय संघाने बाळगले आहे. उद्यापासून (१९ नोव्हेंबर) सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात साखळी सामना रंगणार आहे. यंदाची ही स्पर्धा ५० षटकांच्या स्वरूपात खेळवली जाणार आहे..भारत आणि पाकिस्तानसह आशियातील आठ संघ या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. भारताने या स्पर्धेसाठी बलाढ्य संघाची निवड केली आहे. तिलक वर्मा भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार असून, टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील अव्वल फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी यांचाही संघात समावेश आहे..पाकिस्तान अ संघात १९ वर्षांखालील आशिया करंडक स्पर्धेत खेळलेले अली रझा आणि मोहम्मद हसनैन यांचा समावेश आहे. याशिवाय अनुभवी साद मसूद, हैदर अली आणि हसन नवाझ यांच्यावरही संघाची भिस्त असेल.भारताचा स्पर्धेतील पहिला सामना शुक्रवारी (२० नोव्हेंबर) नेपाळविरुद्ध होणार आहे. त्यानंतर रविवारी (२२ नोव्हेंबर) भारताची गाठ पाकिस्तान अ संघाशी पडेल..भारतीय संघ तिलक वर्मा (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग, रिंकू सिंग (उपकर्णधार), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, अर्शद खान आणि आयुष बदोनी.गटवारी ः अ गट ः बांगलादेश अ, श्रीलंका अ, अफगाणिस्तान अ, हाँगकाँग. ब गट ः भारत अ, पाकिस्तान अ, नेपाळ आणि संयुक्त अरब अमिराती.स्पर्धेचा कालावधी ः १९ ते २९ नोव्हेंबर.सामन्यांच्या वेळा (भारतीय वेळेनुसार) ः सकाळी ११.३० आणि दुपारी ३.३०. साखळी फेरीत दररोज दोन सामने होतील. भारताचे तिन्ही साखळी सामने दुपारी ३.३० ला सुरू होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.