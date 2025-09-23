Junior Hockey: सुल्तान जोहोर हॉकी करंडकासाठी भारताच्या ज्युनियर संघाची घोषणा; रोहितच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ मलेशियात लढाईस तयार

नवी दिल्ली : सुल्तान जोहोर हॉकी करंडकासाठी भारताच्या ज्युनियर संघाची घोषणा सोमवारी करण्यात आली. बचावपटू रोहित याच्याकडे भारतीय हॉकी संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. सुल्तान जोहोर हॉकी करंडक ही स्पर्धा मलेशिया येथे ११ ऑक्टोबरपासून खेळवण्यात येणार आहे..सुल्तान जोहोर हॉकी करंडक ही ज्युनियर हॉकी करंडकाची रंगीत तालीम असू शकणार आहे. सुल्तान जोहोर हॉकी करंडक ११ ऑक्टोबर ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत रंगणार असून, ज्युनियर हॉकी विश्वकरंडक २८ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कालावधीत पार पडणार आहे. ज्युनियर हॉकी विश्वकरंडक चेन्नई व मदुराई येथे पार पडणार आहे..भारतीय हॉकी संघाचा सुल्तान जोहोर हॉकी करंडकातील सलामीचा सामना ११ ऑक्टोबरला ग्रेट ब्रिटनशी होणार आहे. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरला न्यूझीलंडशी लढत होईल. भारताचा हॉकी संघ पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी १४ ऑक्टोबरला दोन हात करेल..भारत-ऑस्ट्रेलिया लढत १५ ऑक्टोबरला पार पडेल. भारताचा अखेरचा सामना १७ ऑक्टोबरला मलेशियाशी होणार आहे. साखळी फेरीअखेर अव्वल दोन स्थानांवर असलेले देश जेतेपदासाठी एकमेकांसमोर येतील. अजिंक्यपदाचा फैसला १८ ऑक्टोबरला होणार आहे..Asian Hockey Cup : भारत गतविजेत्या कोरियाशी लढणार, आशियाई हॉकी करंडक; सुपर फोर फेरीला आजपासून सुरुवात.भारताच्या ज्युनियर हॉकी संघाचे प्रशिक्षक पी. आर. श्रीजेश या वेळी म्हणाले की, भारतीय हॉकी संघाने सुल्तान जोहोर करंडकाची तयारी उत्तम केली आहे. ही स्पर्धा म्हणजे आगामी विश्वकरंडकाची रंगीत तालीम असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.