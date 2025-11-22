रोहित शर्मा कर्णधार म्हणून कमबॅक करणार? दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे मालिकेसाठी घोषणा होण्याची शक्यता...

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेनंतर तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्याची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. या मालिकेसाठी आज भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नियमित कर्णधार शुबमन आजारी असल्याने रोहित शर्माकडे पुन्हा एकदा संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा देण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे आजच्या संघ निवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. .काही दिवसांपूर्वी रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून हटवून शुभमन गिलकडे भारतीय संघाचं कर्णधार पद देण्यात आलं होतं. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत त्याने भारतीय संघाचं नेतृत्व ही केलं. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात त्याच्या मानेला दुखापत झाली. अशावेळी एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेपर्यंत तो पूर्णपणे फिट होईल, याची शक्यता कमी आहे..Rohit Sharma: 'मेरे यार की शादी...' रोहितनं स्वत:च गाणं वाजवत डान्स करून नवरा-नवरीला केलं शॉक; Video Viral .दुसरीकडे संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर सुद्धा दुखापतग्रस्त आहे. ऑट्रेलियाविरुद्ध सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो सुद्धा एकदिवसीय सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल, याची शक्यता कमी आहे. अशावेळी अनुभवी खेळाडू म्हणून रोहितकडे पुन्हा कर्णधार पदाची जबाबदारी देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. रोहित शर्माशिवाय कर्णधार पदासाठी इतरही काही पर्याय आहेत. यामध्ये केएल राहुल, रिषभ पंत, अक्षर पटेल आणि हार्दिक पंड्या यांची नावंही पुढं येत आहेत..Rohit Sharma चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर वन डेतून निवृत्त होईल, असे BCCI ला वाटलेले! २५ वर्षीय खेळाडूला कॅप्टन बनवण्याची तयारी झाली, पण....महत्त्वाचं म्हणजे भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेसाठी उपलब्ध नसेल, अशी माहितीही समोर आली आहे. मात्र, त्यानंतर होणाऱ्या टी-२० मालिकेसाठी तो खेळणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याशिवाय हार्दिक पंड्या सध्या बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलेन्समध्ये सराव करतो आहे. तो टी-२० संघात पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, त्याला एकदिवसीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.