Harbhajan Singh : रोहित शर्माला ODI कर्णधारपदावरून हटवल्याने हरभजन सिंग खवळला, शुभमन गिलबाबत म्हणाला...

Harbhajan Singh expresses shock over Rohit Sharma's removal as India's ODI captain : रोहित शर्माला एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरून दूर करण्याच्या निर्णयाचा आपल्याला धक्का बसला असल्याचे हरभजनने सांगितले. चॅम्पियन्स करंडक जिंकल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रोहित शर्मा कर्णधार असणे क्रमप्राप्त होते, असेही तो म्हणाला. भारताचा माजी ऑफस्पिनर असलेल्या हरभजनने शुभमन गिलचे अभिनंदनही केले. . कसोटीनंतर आता एकदिवसीय कर्णधारपदची जबाबदारी उत्तमच आहे, परंतु व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून रोहितचे यश महान आहे ते नाकारू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया हरभजन सिंगने दिली. खरे सांगायचे तर माझ्यासाठी हा धक्काच होता. रोहितला संघात स्थान दिले जात असेल तर तो कर्णधारच असायला हवा, कारण त्याने काही महिन्यांपूर्वी देशाला चॅम्पियन्स करंडक जिंकून दिलेला आहे, हे विसरून चालणार नाही, अशी भावना हरभजनने व्यक्त केली..Harbhajan Singh: 'तूच माझ्या बाबाला मारलंस ना?' जेव्हा श्रीसंतच्या मुलीने हरभजनला केला थेट सवाल. व्हाइट बॉल क्रिकेटमध्ये रोहित भारताचा आधारस्तंभ आहे. त्याला आणखी एका मालिकेसाठी कर्णधारपद द्यायला हवे होते. निवड समिती जर २०२७ मधील विश्वकरंडकाचा विचार करून संघ निवड आणि बदल करत असेल, तर तो विश्वकरंडक अजून खूप दूर आहे, असे हरभजनने स्पष्टपणे सांगितले.गिलकडे एकदिवसीय कर्णधारपद देण्यासाठी निवड समितीने अजून एक वर्ष वाट पाहायला हवी होती. शुभमनकडे अजून बराच वेळ आहे. शुभमनबाबत आनंद आहे, तर रोहितबाबत दुःख आहे, असे हरभजन म्हणाला. .Harbhajan Singh : ''इंग्लड दौऱ्यावर भारताचा पराभव झाला तर...''; शुभमन गिलच्या कर्णधार पदाबाबत काय म्हणाला हरभजन सिंग?.कर्णधार नसला तरी रोहित शर्मा विराट कोहलीच्यासाथीने भारतीय क्रिकेट पुढे नेत राहिल यात शंका नाही. रोहितची एकदिवसीय प्रकारातील सरासरी ५० च्या जवळ आहे यावरून त्याचे सातत्य दिसून येते. रोहित अनन्यसाधारण खेळाडू आहे त्यात तसूभरही कमी होणार नाही. कर्णधार असतानाचा त्याचा पवित्रा पुढेही कायम राहिल, असा विश्वास हरभजन सिंगने व्यक्त केला. बेधडक फलंदाजी हे रोहितच्या फलंदाजीचे प्रमुख पैलू आहे. असेही तो म्हणाला.