क्रीडा

Harbhajan Singh : रोहित शर्माला ODI कर्णधारपदावरून हटवल्याने हरभजन सिंग खवळला, शुभमन गिलबाबत म्हणाला...

Rohit Sharma Removed as ODI Captain : परंतु व्हाईटबॉल क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून रोहितचे यश कुणीही नाकारू शकत नाही, तो एक महान खेळाडू आहे. त्याला कर्णधार पदावरून दूर करणं हे धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया हरभजन सिंगने दिली.
Rohit Sharma Removed as ODI Captain

Rohit Sharma Removed as ODI Captain

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Harbhajan Singh expresses shock over Rohit Sharma’s removal as India’s ODI captain : रोहित शर्माला एकदिवसीय संघाच्या कर्णधारपदावरून दूर करण्याच्या निर्णयाचा आपल्याला धक्का बसला असल्याचे हरभजनने सांगितले. चॅम्पियन्स करंडक जिंकल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रोहित शर्मा कर्णधार असणे क्रमप्राप्त होते, असेही तो म्हणाला. भारताचा माजी ऑफस्पिनर असलेल्या हरभजनने शुभमन गिलचे अभिनंदनही केले.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
harbhajan singh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com