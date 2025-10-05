कसोटी ते वन डे कर्णधार! रोहित शर्माला हटवून Shubman Gill ला पुढे आणण्याची Inside Story

आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. यावेळी निवड समितीने रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून दूर करत शुभमन गिलच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची धुरा दिली आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा आता केवळ खेळाडू म्हणून संघात दिसणार आहे. या निर्णयानंतर क्रिकेट वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. अनेक माजी खेळाडूंनी याबाबत प्रतिक्रियासुद्धा दिली आहे..खरं तर गेल्या महिन्यात शुभमन गिलला इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्याला एकदिवसीय संघांचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केलं जाईल, अशी चर्चा तेव्हापासूनच सुरु झाली होती. अशातच इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी मालिकेत शुभमन गिलचं दमदार प्रदर्शन तसेच भारतीय संघाने शेवटच्या कसोटीत इंग्लंडचा केलेला पराभव यामुळे शुभमन गिलच्या एकदिवसीय कर्णधार पदाच्या चर्चेला आणखीचं बळ मिळालं..Rohit Sharma: 'अद्भूत कर्णधार, टीम इंडियाला तू शिकवलंस की...' दिनेश कार्तिकचा रोहितच्या नेतृत्वाला सलाम; पाहा Video.याचवेळी २०२७ च्या विश्वचषकाच्या दृष्टीने संघ बांधणी सुरु असल्याची चर्चाही सुरु झाली होती. हा केवळ योगायोग नव्हता. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुभमन गिल आणि इतर खेळाडूंना विश्वासात घेऊन रणनीती आखण्यात येत होती. याचवेळी शुभमन गिल २०२७ च्या विश्वकप स्पर्धेत संघाचं नेतृत्व करेल, यावर एकमत झालं होतं..अशा परिस्थितीत, रोहित शर्माचं काय? हा मोठा प्रश्न होता. मागच्या काही वर्षांत कर्णधार म्हणून रोहितची कामगिरी उत्तम होती. गेल्या एकदिवसीय विश्वकप स्पर्धेत रोहितने संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचवलं होतं. तसेच त्यानंतर झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेतही त्याने भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला होता. पण २०२७ पर्यंत तो संघाचा नेतृत्व करू शकेल, याबाबत अनेकांच्या मनात शंका होती..मोठी बातमी : भारतीय संघात राहायचा असेल तर... Rohit Sharma, विराट कोहली यांच्यासमोर अजित आगरकरने ठेवली अट.२०२७ च्या विश्वकप स्पर्धेला आणखी दोन वर्ष बाकी असताना हा कालावधी मोठा असल्याचं तसेच या काळात रोहितला क्रिकेट खेळण्याची पुरेशी संधी नसल्याचं निवडकर्त्यांचं मत होतं. अजित आगरकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, २०२७ पर्यंत रोहितकडे आंतरराष्ट्री क्रिकेट खेळण्याची संधी मर्यादित होती. दुसरीकडे, शुभमन गिलने इंग्लंडमध्ये भरपूर धावा केल्या होत्या. तसेच आशिया कपसाठी त्याला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं..अशा परिस्थितीत रोहित कर्णधार पदावरून दूर करण्याचा निर्णय सोप्पा नव्हता. मात्र, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची तारीख जवळ येत होती. महत्त्वाचे म्हणजे रोहित आणि विराट कोहली दोघांची ऑस्ट्रेलियातील वनडे मालिकेसाठी निवड करू नये, अशी काही निवडकर्त्याचं मत होतं. पण जर आपण या गोष्टी लांबवत राहिलो, तर त्या अधिक गुंतागुंतीच्या होतील. त्यामुळे निर्यण घेण क्रमाप्राप्त आहे, अशी निवड समितीची भूमिका होती. त्यामुळे निवडसमितीने हा निर्णय घेतला..Rohit Sharma ला हटवून शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार का केलं? अजित आगरकरने खरं कारण सांगितलं.दरम्यान, कसोटीनंतर आता वनडेमध्येही नेतृत्व बदलासह नवीन पर्व सुरू झाले आहे. आता रोहित आणि विराट हे दिग्गज खेळाडू 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत संघात राहतात का? की त्यापूर्वी निवृत्ती जाहीर करतात? हे बघणं महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.