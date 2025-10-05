क्रीडा

कसोटी ते वन डे कर्णधार! रोहित शर्माला हटवून Shubman Gill ला पुढे आणण्याची Inside Story

Rohit Sharma Removed as ODI Captain : रोहित शर्मा आता कर्णधार म्हणून नाही तर केवळ खेळाडू म्हणून संघात दिसणार आहे. कारण शुभमन गिलच्या खांद्यावर एकदिवसीय क्रिकेटची धुराही देण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर क्रिकेट वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. अनेक माजी खेळाडूंनी याबाबत प्रतिक्रियासुद्धा दिली आहे.
Shubham Banubakode
आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. यावेळी निवड समितीने रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून दूर करत शुभमन गिलच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची धुरा दिली आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा आता केवळ खेळाडू म्हणून संघात दिसणार आहे. या निर्णयानंतर क्रिकेट वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. अनेक माजी खेळाडूंनी याबाबत प्रतिक्रियासुद्धा दिली आहे.

