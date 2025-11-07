क्रीडा

Viral Video : रोहितला 'इलेक्ट्रिक करंट'वाला पेन देऊन फॅनने मागितला ऑटोग्राफ; पुढे जे घडले ते पाहून बसेल धक्का

Rohit Sharma Viral Video : रोहित शर्माने एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून या व्हिडीओला एका तासात ६४ लाखाहून आधिक व्हूज मिळाले आहेत.
टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर रोहित शर्मा सध्या कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत वेळ घालवत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून तो सोशल मीडियावर चांगलाच सक्रिय झाला आहे. तो सातत्याने व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या पोस्ट्स सोशल मीडियावरही व्हायरल होत असून चाहत्यांना त्याचा हा अंदाज प्रचंड आवडतो आहे. अशातच त्याने आता आणखी एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे.

