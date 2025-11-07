Viral Video : रोहितला 'इलेक्ट्रिक करंट'वाला पेन देऊन फॅनने मागितला ऑटोग्राफ; पुढे जे घडले ते पाहून बसेल धक्का

टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर रोहित शर्मा सध्या कुटुंबीय आणि मित्रांसोबत वेळ घालवत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून तो सोशल मीडियावर चांगलाच सक्रिय झाला आहे. तो सातत्याने व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या पोस्ट्स सोशल मीडियावरही व्हायरल होत असून चाहत्यांना त्याचा हा अंदाज प्रचंड आवडतो आहे. अशातच त्याने आता आणखी एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे. .हा व्हिडीओसुद्धा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून या व्हिडीओला एका तासात ६४ लाखाहून आधिक व्हूज मिळाले आहेत. तर ८ लाखांहून अधिक लोकांनी या व्हिडीओला लाईक केलं आहे. तसेच १० हजारांहून अधिक लोकांनी यावर कमेंट केल्या आहेत. रोहित शर्माचा हा मजेशीर व्हिडीओ त्यांच्या चाहत्यांना चांगलाच आवडला आहे. त्याच्यावर सध्या कौतुकाचा वर्षाव होतो आहे..Rohit Sharma च्या मनातलं नाव जादुगारानं एकदम करेक्ट ओळखलं, हिटमॅनही झाला आवाक्; Video Viral.या व्हिडिओत सुरुवातील रोहितच्या जवळच्या एका मित्राने त्यांच्याकडे पेन देत 'रो, ऑटोग्राफ देऊ शकतो का?' असे विचारलं. तेव्हा रोहितने पेन घेताच हा साधा पेन नसल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. तो मुळात शॉक पेन होता. "हा पेन नाही, यात काय आहे हे मला माहिती आहे. मी हे एखाद्यावर वापरेन, थांब तुला दाखवतो" असं तो म्हणाला. त्यानंतर रोहितने हा पेन त्याच्या एका मित्राला दिला आणि त्याला ऑटोग्राफ देण्यास सांगितलं. मात्र, त्याने पेनचे बटण दाबताच त्याला करंट बसला..Rohit Sharma ने जिंकला आणखी एक पुरस्कार; गौतम गंभीरचं RO-KO बद्दल मोठं विधान, म्हणाला....इतकच नाही तर त्याने तो पेन आणखी एका मित्राला दिला. त्यावेळी त्याने जेव्हा तो पेन उघडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यालाही जोरदार करंट बसला आणि त्याने पेन हातून खाली फेकला. हे पाहून रोहित जोरात हसू लागला. त्याचा हाच व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत. हिटमॅनचा हा अवतार सुपर आहे, असं एकाने म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.