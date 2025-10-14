ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिकेतून ठरणार रोहित-विराटचं भवितव्य? माजी प्रशिक्षकाच्या विधानानं खळबळ...

तंदुरुस्ती, फॉर्म आणि प्रबळ इच्छाशक्ती यावर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे २०२७ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळण्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या तिन्ही घटकांची चाचणी येत्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत होणार आहे, असे मत भारताचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केले. २०१७ ते २०२१ या कालाखंडात भारताचे प्रशिक्षक राहिलेल्या रवी शास्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोहलीप्रमाणे रोहितही अधिक सक्षम झाले होते. ते म्हणतात या दोघांनाही भारताच्या एकदिवसीय संघातले आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल, तर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ठोस कामगिरी करावीच लागेल. .येत्या रविवारपासून पर्थ येथून सुरू होणाऱ्या भारत-ऑस्ट्रेलियामधील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत रोहित आणि विराट यांच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. या दोघांचा सहभाग केवळ नावापुरता असणार नाही. मुळात त्यांची तंदुरुस्ती आणि प्रबळ इच्छाशक्ती अर्थात फॉर्म महत्त्वाचा असणार आहे. या मालिकेत त्यांच्याकडून कसा खेळ होतो याची मलाही उत्सुकता आहे. याची जाणीव त्यांनाही आहे आणि या मालिकेनंतर ते भवितव्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील, असे शास्त्री म्हणाले..Rohit Sharma Video: श्रेयस अय्यरने पुरस्काराची ट्रॉफी खाली ठेवली अन् हिटमॅनने पाहाताच जे केलं, त्यानं मनं जिंकली.टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आता केवळ एकदिवसीय प्रकारातच खेळत आहेत. पुढील एकदिवसीय विश्वकरंडक दोन वर्षांनंतर आहे. त्यामुळे या दोघांना तोपर्यंत आपली तंदुरुस्ती कायम ठेवावी लागणार आहे, असाही उल्लेख शास्त्री यांनी केला. २०२७ च्या विश्वकरंडक स्पर्धेपर्यंत रोहित ४० वर्षांचा तर कोहली ३८ वर्षांचा होणार आहे. आता रोहितकडून एकदिवसीय प्रकारातले कर्णधारपद काढून ते शुभमन गिलकडे देण्यात आले आहे..रोहित आणि विराट यांनी देशासाठी अखेरचे प्रतिनिधित्व फेब्रुवारीत झालेल्या चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत केले होते. यात भारताने विजेतेपेद मिळवले होते. अंतिम सामन्यात रोहितने निर्णायक खेळी साकार केली होती. रोहित सामन्यात सर्वोत्तम ठरला होता, तर स्पर्धेतील अव्वल पाच फलंदाजांमध्ये विराटने स्थान मिळवले होते..Virat Kohli ला स्पेशल ट्रिटमेंट! थेट परदेशात फिटनेस टेस्ट, बाकीच्यांची बंगळुरूत; कोण पास, कोण फेल... ते वाचा.ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज स्टीव स्मिथ अशाच स्थितीत गेल्या मार्च महिन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला होता. वाढत्या वयात तुम्हाला खेळाचा आनंद घेता आला पाहिले आणि सर्वोत्तम कामगिरी करण्याची भूकही तेवढीच कायम ठेवावी लागते, असे सांगून शास्त्री म्हणाले, तुल्यबळ संघाविरुद्ध खेळताना अनुभवाशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत हे आपण अनुभवले आहे. महत्त्वाच्या सामन्यांत असे मोठे खेळाडू योगदान देत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.