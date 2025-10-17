India vs Australia : रोहित-विराटची मैदानात फटकेबाजी! ऑस्ट्रेलियात पोहोचताच गाळला घाम, नेटमधील सरावाचा VIDEO समोर...

पर्थमध्य पाऊल ठेवताच विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी कोणतीही विश्रांती न घेता थेट नेटमध्ये सराव सुरू केला. जास्तीत जास्त वेळ त्यांनी भारतीय संघातील इतर खेळाडूंसह नेटमध्ये खर्च केला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना येत्या रविवारी होत आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ पर्थमध्ये दाखल झाला असला तरी सर्व लक्ष रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यावर आहे. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीनंतर ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेले नाहीत..भारतीय संघ दोन बॅचमध्ये पर्थमध्ये दाखल झाला आहे. पहिल्या बॅचमध्ये रोहित आणि विराट यांचा समावेश होता. प्रदीर्घ कालावधीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत असल्यामुळे या दोघांनी सरावासाठी लगेचच मैदानावर येण्यास प्राधान्य दिले. रनिंग, जॉगिंग आणि वॉर्मअप केल्यानंतर या दोघांनी किमान अर्धा तास नेटमध्ये फलंदाजीचा सराव केला. या सरावानंतर रोहित शर्मा प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी चर्चा करताना दिसला..IND vs AUS India Playing 11 : तब्बल 21 महिन्यांनी अश्विन वनडे संघात परतणार; ऑस्ट्रेलियाविरूद्ध अशी असणार प्लेईंग 11 .एकदिवसीय कर्णधारपदावरून दूर करण्यात आल्यानंतर रोहित आणि गंभीर यांची मैदानावर अशा प्रकारे प्रथमच चर्चा झाली. टी-२० नंतर कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्त होणारे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली आता केवळ एकदिवसीय प्रकारात खेळणार आहेत, परंतु ते पुढे किती काळ खेळत राहतील याबाबत तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत, मात्र हा त्यांचा अखेरचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असणार हे निश्चित आहे. याच ऑस्ट्रेलियात ते त्यांचे अखेरचे कसोटी सामने खेळले होते..IND vs AUS India Playing 11 : पाठीवर राहुलचं ओझं वाहणारा रोहित देणार अक्षरचा बळी? .रोहितकडून कर्णधारपद काढून शुभमन गिलकडे देण्यात आले तेव्हापासून रोहितच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२७ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळणे हे रोहितप्रमाणे विराटचेही ध्येय असले तरी निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापन कशा प्रकारे विचार करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.