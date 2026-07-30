क्रीडा

IPL Brand Value: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर सर्वाधिक मौल्यवान फ्रँचायझी; आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच ३० कोटी डॉलरचे ब्रँड मूल्य

RCB Crosses 300 Million Dollar Brand Value: विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील आरसीबीने आयपीएलमध्ये ३० कोटी डॉलर ब्रँड मूल्याचा ऐतिहासिक टप्पा गाठत सर्वाधिक मौल्यवान फ्रँचायझीचा मान पटकावला; लीगचे एकूण व्यावसायिक मूल्यही २०.६ अब्ज डॉलरवर
IPL Brand Value Report Royal Challengers Bengaluru Emerges Most Valuable Franchise With Record 300 Million Dollar Worth

IPL Brand Value Report Royal Challengers Bengaluru Emerges Most Valuable Franchise With Record 300 Million Dollar Worth

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: विराट कोहली प्रमुख चेहरा असलेल्या आणि सलग दोनदा विजेतेपद मिळवणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाने आणखी एक मोठी भरारी घेतली आहे. आयपीएलमध्ये प्रथमच ३० कोटी डॉलर (एकूण ३१.२ कोटी ः भारतीय रुपयांत सुमारे २,७१४ कोटी) ब्रॅंड मूल्याचा टप्पा त्यांनी पार केला आहे. आयपीएलचेही एकूण व्यावसायिक मूल्य प्रथमच २०.६ अब्ज डॉलर इतके झाले आहे.

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