IPL Brand Value: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर सर्वाधिक मौल्यवान फ्रँचायझी; आयपीएलच्या इतिहासात प्रथमच ३० कोटी डॉलरचे ब्रँड मूल्य

मुंबई: विराट कोहली प्रमुख चेहरा असलेल्या आणि सलग दोनदा विजेतेपद मिळवणाऱ्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघाने आणखी एक मोठी भरारी घेतली आहे. आयपीएलमध्ये प्रथमच ३० कोटी डॉलर (एकूण ३१.२ कोटी ः भारतीय रुपयांत सुमारे २,७१४ कोटी) ब्रॅंड मूल्याचा टप्पा त्यांनी पार केला आहे. आयपीएलचेही एकूण व्यावसायिक मूल्य प्रथमच २०.६ अब्ज डॉलर इतके झाले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.हुलिहान लोकी यांनी बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या ‘आयपीएल मूल्यांकन अहवाल २०२६‘ नुसार गेल्या वर्षभरात आयपीएलच्या व्यावसायिक मूल्यात ११.४ टक्क्यांची वाढ झाली असून, लीगचे स्वतंत्र ब्रँड मूल्य ४.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके झाले आहे..हुलिहान लोकीचे अर्थ आणि मूल्यांकन विभागाचे संचालक हर्ष तालिकोटी यांनी सांगितले की, यंदा गुंतवणूकदारांनी दाखविलेला विश्वास हा आयपीएलच्या वाढीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. त्यांच्या मते, बंगळूर संघाची १.७८ अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि राजस्थान रॉयल्सची १.६५ अब्ज अमेरिकन डॉलरमध्ये झालेली मालकी हस्तांतरणे आयपीएलच्या जागतिक प्रभावाची प्रमुख कारणे आहेत..आयपीएलचे वाढते प्रस्थआयपीएलचे प्रस्थ केवळ भारतातच नव्हे, तर परदेशातही वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक कंपन्या, खासगी इक्विटी कंपन्या आणि उद्योगजगताचे दिग्गज यामध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत, असेही या अहवालत म्हटले आहे..असा वाढत गेला आलेखअहवालानुसार आयपीएलचे व्यावसायिक मूल्य२०२३ मध्ये १५.४ अब्ज डॉलर२०२४ मध्ये १६.४ अब्ज डॉलर२०२५ मध्ये १८.५ अब्ज डॉलर२०२६ मध्ये २०.६ अब्ज डॉलरतसेच प्रसारण हक्क, प्रायोजकत्व आणि तिकीटविक्रीच्या माध्यमातून २०२६ हंगामाचे एकूण उत्पन्न १.८ अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.२०२६ मधील आयपीएल फ्रँचायझींचे ब्रँड मूल्यरॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर ३१.२ कोटी डॉलरमुंबई इंडियन्स २६.४ कोटी डॉलरकोलकता नाईट रायडर्स २४.५ कोटी डॉलरचेन्नई सुपर किंग्स २४.४ कोटी डॉलरसनरायझर्स हैदराबाद १६.८ कोटी डॉलरराजस्थान रॉयल्स १६.१ कोटी डॉलरपंजाब किंग्स १५.८ कोटी डॉलरगुजरात टायटन्स १५.७ कोटी डॉलरदिल्ली कॅपिटल्स १५.६ कोटी डॉलरलखनौ सुपर जायंट्स १२.२ कोटी डॉलर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.