क्रीडा

Sports: संधी साधल्यास सॅफ करंडक भारताचाच; गतविजेत्या बांगलादेशचे आव्हान

India Storms Into SAFF Women's Championship Final: गोल करण्याच्या संधींचा योग्य वापर केल्यास भारतीय महिला संघाला सहाव्यांदा विजेतेपद पटकावण्याची सुवर्णसंधी आहे.
Sports

Sports

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पणजी: अपेक्षेनुसार वर्चस्व राखत भारतीय महिला संघाने सॅफ (दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघ) फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. विजेतेपदासाठी त्यांच्यासमोर शनिवारी (ता. ६) संध्याकाळी गतविजेत्या बांगलादेशचे आव्हान आहे. सामन्यात गोल संधी साधल्यास यजमान संघ सहाव्यांदा करंडक पटकावू शकतो.

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