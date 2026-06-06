Sports: संधी साधल्यास सॅफ करंडक भारताचाच; गतविजेत्या बांगलादेशचे आव्हान

पणजी: अपेक्षेनुसार वर्चस्व राखत भारतीय महिला संघाने सॅफ (दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघ) फुटबॉल स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. विजेतेपदासाठी त्यांच्यासमोर शनिवारी (ता. ६) संध्याकाळी गतविजेत्या बांगलादेशचे आव्हान आहे. सामन्यात गोल संधी साधल्यास यजमान संघ सहाव्यांदा करंडक पटकावू शकतो..फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर भारत व बांगलादेश यांच्यातील अंतिम सामना खेळला जाईल. उपांत्य लढतीत क्रिस्पिन छेत्री यांच्या मार्गदर्शनाखालील भारतीय संघाला भूतानविरुद्ध १-० अशा निसटत्या विजयासाठी संघर्ष करावा लागला होता..Petrol-Diesel-CNG Price: RBI च्या महागाई इशाऱ्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई-पुणेसह महाराष्ट्रात ताजे दर किती?.सॅनफिडा नाँग्रुम हिचा उत्तरार्धातील गोल निर्णायक ठरला. गमावलेल्या गोल संधींमुळे त्यांना मोठा विजय शक्य झाला नव्हता. साखळी फेरीत भारताने बांगलादेशला तीन गोलने पराजित केले होते..भारताने अखेरच्या वेळेस २०१९ मध्ये सॅफ महिला स्पर्धा जिंकली होती. २०२२ व २०२४ मध्ये उपांत्य फेरीत त्यांना बांगलादेशने पराभूत केले होते. स्पर्धेच्या इतिहासात या दोन्ही संघांत दुसऱ्यांदा विजेतेपदासाठी लढत होत आहे..मॉन्सून गोव्यात दाखल, दोन दिवसांत महाराष्ट्रात; १० जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज.२०१६ मध्ये सिलिगुडी येथे झालेल्या स्पर्धेत भारताने अंतिम लढतीत बांगलादेशला नमवून विजेतेपद प्राप्त केले होते.इंग्लंडचे पीटर बटलर यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळणाऱ्या बांगलादेशचा खेळ लौकिकास साजेसा झालेला नाही. बटलर यांच्याच मार्गदर्शनाखाली त्यांनी २०२४ मध्ये स्पर्धा जिंकली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.