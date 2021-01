सायना नेहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह, बँकॉकच्या हॉस्पिटलमध्ये 10 दिवसांसाठी क्वारंटाइन

नवी दिल्ली- भारताची स्टार शटलर सायना नेहवाल आणि एचएस प्रणॉय यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दोघांना बँकॉकच्या हॉस्पिटलमध्ये 10 दिवसांसाठी क्वारंटाइन व्हावे लागेल. बँकॉकला गेल्यानंतर दोघांची कोविड-19 टेस्ट करण्यात आली होती. त्यात त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. सायनाने याआधीच टूर्नामेंटमधून आपले नाव मागे घेतले आहे. तर पती पी कश्यपलाही स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे.

मंगळवारी पी कश्यपचा कॅनडाच्या अँथनी होशूविरोधात सामना होता. कश्यपला आणखी एका टेस्टसाठी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आहे. त्याचा कोरोना अहवाल अद्याप हाती आलेला नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय टीमला अद्याप अहवाल सोपवण्यात आलेला नाही. थायलंडच्या नियमानुसार सायना आणि प्रणॉय यांना 10 दिवसांसाठी हॉस्पिटलमध्ये क्वारंटाइन व्हावे लागेल. प्रणॉय टेस्टिंगच्या तिसऱ्या फेरीत कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आला आहे. या तीन खेळाडूंशिवाय इतर भारतीय खेळाडू टूर्नामेंटमध्ये भाग घेऊ शकतील.

3rd COVID test here in bangkok .. The tournament starts tomorrow #bangkok #Thailandopen #tournament #badminton pic.twitter.com/Lc5c7YZkQa

— Saina Nehwal (@NSaina) January 11, 2021