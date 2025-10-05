क्रीडा

Sakal Premier League : 5 नोव्हेंबरपासून 'सकाळ प्रिमिअर लीग'चा थरार; विजेत्या संघाला तीन लाखांचा पुरस्कार, ३२ संघ होणार सहभागी

Sakal Premier League 2025 Tournament Date : शहरातीलच नव्हे तर विदर्भातील प्रत्येक गावातील हौशी क्रिकेटपटूंना मोठ्या व्यासपीठावर खेळता यावे, यासाठी ‘सकाळ’ ने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे.
Sakal Premier League 2025 to begin on 5 November : विदर्भातील क्रिकेटपटूंसाठी ‘सकाळ’ ने एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असून येत्या पाच नोव्हेंबरपासून सकाळ प्रिमिअर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेची घोषणा केली आहे. विदर्भस्तरीय असलेल्या या स्पर्धेत विजेत्या संघाला तीन लाखांचा पुरस्कार देण्यात येणार असून अन्य आकर्षक पुरस्कारही देण्यात येणार आहे.

