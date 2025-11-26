Sakal Premier League : ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’चा दुसरा दिवस उत्साहात; नवे पाहुणे, नवे सामने अन् कॅप्टन एकादशच्या सागर थोटे यांची चमक

‘सकाळ प्रीमिअर लीग’ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी अजनी येथील मध्य रेल्वेच्या क्रिकेट मैदानावर उत्साहाची लाट उसळली. पहिल्या दिवसाच्या भव्य उद्घाटनानंतर स्पर्धेला नव्या जोमाने सुरुवात झाली. मैदानावर खेळाडूंच्या जयघोषाने आणि प्रेक्षकांच्या टाळ्यांनी वातावरण भारले होते. दुसऱ्या दिवशी प्रमुख पाहुणे म्हणून स्पेक्ट्रम एजन्सीचे संचालक प्रमोद कोरडे आणि साक्षी कम्युनिकेशनचे संचालक संतोष राठी यांनी हजेरी लावली. त्यांनी खेळाडूंची भेट घेत उत्साह वाढविला. सकाळ समूहाने युवकांना दिलेल्या या व्यासपीठाचे त्यांनी कौतुक केले..आजच्या सामन्यांमध्ये स्पर्धात्मकता आणि थरार यांचा अद्भुत मेळ पाहायला मिळाला. मुख्य आकर्षण ठरलेले आरसीबी आणि कॅप्टन एकादश यांच्यातील सामन्यात सागर थोटे यांनी ४७ धावांची खेळी करत सर्वांचे लक्ष खेचले. त्यांनी केलेल्या आक्रमक फटकेबाजीमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्साह संचारला होता. एसआरटी तिगाव आणि छत्रपती अँड क्रियांष इलेव्हन यांच्या सामन्यात देखील खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन केले..Sakal Premier League: आजपासून रंगणार ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’चा थरार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, विजेतेपदासाठी झुंजणार ३२ संघ.‘सकाळ प्रीमिअर लीग’ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी सीआयआयएमएस वॉरिअर, होम स्ट्रायकर, शिवशंभू इलेव्हन आणि मराठा इलेव्हन या संघांमध्ये रोमहर्षक सामने खेळले जाणार आहेत. मैदानावर आधीच निर्माण झालेला वातावरणातील उत्साह पाहता उद्याचे सामने अधिक रंगतदार होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Sakal Premier League 2025: नोव्हेंबरमध्ये सकाळ प्रिमिअर लीगचा थरार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, ३२ संघांचा राहणार सहभाग.स्पर्धेतील एकूण ३२ संघ मैदानात उतरले असून प्रत्येक संघ प्रतिष्ठेची लढत देत आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी होणारा अंतिम सामना पाहण्यासाठी नागपूरकरांमध्ये उत्सुकता वाढत आहे. दुसऱ्या दिवसातील रोमांचक सामने आणि खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीमुळे ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’चा हा आविष्कार क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.