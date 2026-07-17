Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर

India Unveil 20-Member Squad for Hockey World Cup 2026: बेल्जियम व नेदरलँड् येथे होणाऱ्या महिला हॉकी वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारताच्या २० सदस्यीय संघाची शुक्रवारी घोषणा करण्यात आली. भारतीय संघाचे नेतृत्व सलिमा टेटे ही करणार आहे, तर मुख्य प्रशिक्षक शोर्ड मॅरियने यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघ वर्ल्ड कप उंचवायला सज्ज झाला आहे. ही स्पर्धा १५ ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत पार पडणार आहे. या स्पर्धेसाठीचा सराव बंगळुरूत सुरू आहे..भारतीय महिला संघाने न्यूझीलंड येथे नुकत्याच पार पडलेल्या नेशन्स कप स्पर्धेत अपराजित राहून ट्रॉफी उंचावली होती. या संघाकडून अशाच कामगिरीची अपेक्षा वर्ल्ड कप स्पर्धेतही असणार आहे. जाहीर केलेल्या संघात सविता आणि बिचू देवी खरिबाम या दोन गोलरक्षकांचा समावेश आहे. याशिया बचावफळीत इशिका चौदरी, सुशिला चानू पुखरम्बाम, ललथांलौंगी, ज्योती व शिल्पी दबास यांचा सामवेश आहे. मिडफिल्डमध्ये कर्णधार सलिमासह निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, नेहा आणि दीपिका सोरेंग यांचा समावेश आहे..Bareilly Para Cricket: सिक्सर मारणाऱ्या दिव्यांग क्रिकेटपटूला मिळणार थेट हवाई सफर! IPLच्या धर्तीवर क्रिकेट लीग; विजेत्यांना लाखोंची बक्षिसे.फॉरवर्ड लाईनमध्ये लालरेमसियामी, ऋतुजा पिसाळ, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर व ब्युटी डुंगडुंग यांचा समावेश आहे. ऋतुजाने महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण जवळील 'कोळकी' या छोट्या गावातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली आहे. तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर तिने भारतीय सीनियर संघात स्थान पक्के केले. न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या 'FIH नेशन्स कप'च्या अंतिम सामन्यात तिने ३९ व्या मिनिटाला महत्त्वाचा गोल करून भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावली..भारतीय संघाचा ड गटात समावेश केला गेला आहे आणि त्यांच्यासमोर चीन, इंग्लंड व दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान असणार आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना १६ ऑगस्टला चीनविरुद्ध होईल आणि त्यानंतर आफ्रिका ( १८ ऑगस्ट) व इंग्लंड ( २० ऑगस्ट) अशा मॅच होतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.