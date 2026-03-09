Sanju Samson: टी-२० वर्ल्ड कपच्या टूर्नामेंटमध्ये ३२१ धावा; ‘प्लेअर ऑफ द सिरीज’… तरीही संजू सॅमसनला एक पैसाही नाही! कारण काय?

भारताने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात विजय मिळवला आहे. अंतिम सामन्यात भारताची कामगिरी प्रभावी होती. त्यांनी ९६ धावांनी एकतर्फी विजय मिळवला. अनेक खेळाडूंनी संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. या सामन्यात भारताकडून संजू सॅमसनने सर्वात मोठे योगदान दिले. डावाची सुरुवात करताना संजूने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ८ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. या खेळीमुळे टीम इंडियाने २५५ धावांचा मोठा टप्पा गाठला. ज्या खेळाडूला टीम इंडियाने ४ सामन्यांसाठी बाहेर ठेवले होते, ज्याच्या क्षमतेवर संपूर्ण जगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, तो आता २०२६ च्या टी२० वर्ल्ड कपचा प्लेअर ऑफ द सिरीज बनला आहे. संजू सॅमसन ३२१ धावा करून टूर्नामेंटचा सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. पण त्याला एक पैसाही मिळाला नाही. याचे कारण समोर आले आहे..संजूने अभिषेक शर्मासोबत ४३ चेंडूत पहिल्या विकेटसाठी ९८ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर दुसऱ्या विकेटसाठी संजू आणि इशान किशन यांनी ४८ चेंडूत १०५ धावांची भागीदारी केली. ही डावातील सर्वोच्च भागीदारी होती. अशाप्रकारे, संजूने संघात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊन स्वतःला हिरो सिद्ध केले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २० षटकांत ५ बाद २५५ धावा केल्या. संघाकडून संजू सॅमसनने सर्वाधिक धावा केल्या, तर अभिषेक शर्मा आणि इशाननेही अर्धशतके झळकावली. किवी संघ १९ षटकांत १५९ धावांवर गारद झाला आणि ९६ धावांनी विजय मिळवला. .Gautam Gambhir: फायनलचा बादशाह गंभीर! टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ‘७-०’ चा चमत्कार; गंभीरची क्रिकेट इतिहासात अतुलनीय कामगिरी.संजू सॅमसनला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले. परंतु त्याला आयसीसीकडून एक पैसाही मिळाला नाही. कारण आयसीसी खेळाडूंना आर्थिक बक्षिसे देत नाही. आयसीसी प्रत्येक विजेत्या खेळाडूला ट्रॉफी देते. ही ट्रॉफी जिंकणे हे प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते आणि संजूने ते साध्य केले आहे. संजू सॅमसनने टी-२० विश्वचषकात भारतासाठी सर्वाधिक धावा करण्याचा विराट कोहलीचा विक्रम मोडला. त्याने फक्त पाच सामन्यांमध्ये ८०.२ च्या सरासरीने ३२१ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेट १९९.३७ होता आणि त्याने सलग तीन अर्धशतके झळकावली. ३०० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये त्याचा स्ट्राईक रेट सर्वाधिक होता. .स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून निवड झाल्यानंतर संजू सॅमसन म्हणाला की, त्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. हा पुरस्कार मिळाल्याने तो खूप आनंदी आहे. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकापासून तो विचार करत होता की तो कधी चांगली कामगिरी करेल आणि आपल्या संघाला विजयाकडे नेईल. न्यूझीलंड मालिकेनंतर त्याचा फलंदाजीचा फॉर्म बिघडला. ज्यामुळे त्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला. संजूला वाटले की त्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, परंतु कसा तरी त्याला टी-२० विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळाली आणि तो एक चमत्कार होता..IND vs NZ: टीममधून बाहेर ते स्टार परफॉर्मर... रोहित शर्माचा 'तो' गुरुमंत्र टर्निंग पॉईंट ठरला; संजू सॅमसनची चमकदार कमबॅक स्टोरी.संजूने केवळ अंतिम सामन्यात महत्त्वाची खेळी खेळली नाही तर अंतिम सुपर ८ सामन्यात आणि उपांत्य फेरीतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात संजूने ५० चेंडूत १२ चौकार आणि ४ षटकारांसह ९७* धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात संजूने ४२ चेंडूत ८ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८९ धावा केल्या. शेवटी, त्याने अंतिम सामन्यात ८९ धावांची खेळी केली. अशाप्रकारे संजूने गेल्या तीन सामन्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. ज्यामुळे संघाला विजेतेपद जिंकण्यास मदत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.