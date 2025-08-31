World Championship Badminton: सात्विक-चिरागकडून पदक पक्कं; पॅरिस ऑलिंपिकमधील पराभवाची परतफेड

सात्विकसाईराज आणि चिराग शेट्टी यांनी विश्व अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेत पदक निश्चित केले. गतवर्षीच्या ऑलिंपिक पराभवाची परतफेड करताना त्यांनी उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. चिरागने या विजयाबद्दल समाधान व्यक्त केले..भारताची दुहेरीतील सुपरस्टार जोडी सात्विकसाईराज आणि चिराग शेट्टी यांनी विश्व अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेतील पदक निश्चित केले. किमान ब्राँझपदक पक्के करताना त्यांनी नेहमीच अडथळा ठरणाऱ्या दोन वेळच्या ऑलिंपिक पदकविजेत्या मलेशियाच्या ॲरन चिया आणि सो वुई यिक यांचा उपांत्यपूर्व फेरीत पराभव केला.गतवर्षीय याच पॅरिसमध्ये मलेशियाच्या याच जोडीविरुद्ध पराभव झाल्यामुळे सात्विक-चिराग यांचे ऑलिंपिक पदक हुकले होते. त्या पराभवाची परतफेड करताना आता विश्व अजिंक्यपदाचे पदक निश्चित केले..World Badminton Championship 2025 : सिंधू, प्रणोयची विजयी सलामी; भारताच्या फुलराणीने ३९ मिनिटांत प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवलं....जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या सात्विक-चिराग जोडीने हा सामना ४३ मिनिटांत २१-१२, २१-१९ असा जिंकला आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.मलेशियाच्या या नावाजलेल्या खेळाडूंविरुद्ध खेळणे नेहमीच आव्हानात्मक असते. मोठ्या स्पर्धांमध्ये चुरशीच्या लढती झाल्या आहेत. आज जिंकलो याचा आनंद आहे, असेही चिराग म्हणाला..सात्विक-चिरागची विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेतील हे दुसरे पदक असेल. २०२२ मध्ये त्यांनी देशाला ब्राँझपदक मिळवून दिले होते. सात्विकराज आणि चिराग यांचा उपांत्य फेरीत सामना ११व्या मानांकित चीनच्या चेन बो यांग आणि लियू यी यांच्याशी होणार आहे. उपांत्य फेरीत चीनच्या या जोडीविरुद्ध विजय सोपा असेल का, असे विचारले असता सात्विक म्हणाला, अजिबात नाही. उपांत्य फेरीत कोणत्याही प्रतिस्पर्ध्यांना दुबळे समजले जात नसते.चिरागने ड्राइव्ह-सर्व्हिसने सामना सुरू केला. ५९ शॉट्सच्या सर्वात लांब रॅलीनंतर त्याच्या जोरदार स्मॅशने त्यांना ४-२ अशी आघाडी मिळाली. सात्विकच्या भेदक सर्व्हिसेस आणि जोडीतील उत्कृष्ट समन्वयाने सहा गुण सलग मिळवत भारतीयांनी ९-३ अशी आघाडी मिळवली..पहिल्या गेममध्ये भारताने ११-५ अशी आघाडी घेतली आणि प्रतिस्पर्ध्यांना रोखून धरले. चिरागच्या नेटजवळील आक्रमकतेने आणि सात्विकच्या स्मार्ट सर्व्हिसेसने भारताने सहज विजय मिळवला.दुसऱ्या गेममध्येही भारतीय जोडीने आक्रमक खेळ करत १०-५ अशी आघाडी घेतली; मात्र शेवटी मलेशियन जोडीने जोरदार प्रतिकार केला आणि १९-१९ अशी बरोबरी साधली; पण निर्णायक क्षणी चिरागच्या जबरदस्त खेळामुळे भारतीयांची सरशी झाली..Badminton Championship: संभाजीनगरच्या राज्य निवड स्पर्धेत पुण्याच्या पूर्वा बर्वेचा धमाकेदार विजय; महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावले.तोच परिसर, तेच कोर्टया सामन्याला ऑलिंपिकमधील लढतीचेच जणू स्वरूप होते. आम्ही त्यांचा पराभव केला, समाधान वाटतेय आणि दिलासाही मिळाला. तोच परिसर आणि तेच कोर्ट, गतवर्षी ऑलिंपिक आणि आता विश्वअजिंक्यपद... अशी भावना चिरागने या शानदार विजयानंतर व्यक्त केली..FAQs१. सात्विक-चिरागने कोणत्या संघाचा पराभव करून पदक निश्चित केले?➤ त्यांनी मलेशियाच्या ॲरन चिया आणि सो वुई यिक या जोडीचा पराभव केला.(Which team did Satwik-Chirag defeat to assure a medal?)२. हा सामना किती वेळ चालला?➤ हा सामना ४३ मिनिटांत पार पडला.(How long did the match last?)३. सात्विक-चिरागने आधी विश्व अजिंक्यपदात पदक जिंकले आहे का?➤ होय, त्यांनी २०२२ मध्ये ब्राँझपदक जिंकले होते.(Have Satwik-Chirag won a World Championship medal before?)४. उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना कोणाशी होणार आहे?➤ चीनच्या चेन बो यांग आणि लियू यी या जोडीशी सामना होणार आहे.(Who will they face in the semifinals?)५. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये सात्विक-चिरागला कोणत्या संघाकडून पराभव झाला होता?➤ मलेशियाच्या याच जोडीकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता.(Which team defeated Satwik-Chirag in the Paris Olympics?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.