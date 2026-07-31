Commonwealth 2026: लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरावाला गेली, आज जिंकले राष्ट्रकुल स्पर्धेचं कांस्यपदक; सीमा कालिरामणाची प्रेरणादायी कहाणी

मुंबई : पीएचडी स्कॉलर असलेल्या सीमा कालिरामणा यांनी २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे महिलांच्या थाळीफेक प्रकारात कांस्यपदक पटकावून भारताच्या पदकतालिकेत आणखी एका पदकाची भर घातली आहे. हे त्यांचे पहिलेच राष्ट्रकुल पदक असून, त्यांनी मिळवलेले हे व्यासपीठावरील स्थान भारतीय अॅथलेटिक्ससाठी अत्यंत अभिमानास्पद क्षण ठरले आहे..राष्ट्रकुल स्पर्धेतील हे कांस्यपदक सीमा कालिरामणा यांच्या क्रीडा कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, हे त्यांच्या वर्षांच्या समर्पण आणि परिश्रमाचे फलित आहे. उच्च दर्जाचे क्रीडा क्षेत्र आणि उच्च शिक्षण (अॅकॅडेमिक्स) या दोन्हींमध्ये उत्तम समतोल साधत, आपल्या ध्येयावर ठाम राहून त्यांनी मिळवलेले हे यश म्हणजे त्यांच्या कौतुकास्पद प्रवासाची परिणती आहे..Commonwealth Games: भारतीय वेटलिफ्टर्सचा डंका! राजा मुथुपंडीची मिराबाई अन् ऋषीकांतपाठोपाठ रौप्यपदकावर मोहोर.राष्ट्रकुल स्पर्धेपूर्वी 'इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स'च्या एका व्हिडिओमध्ये आपल्या प्रवासाबद्दल बोलताना सीमा यांनी सांगितले होते की, लग्नानंतरही अॅथलेटिक्सप्रती असलेली त्यांची निष्ठा तशीच कायम राहिली. "लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी माझे पती आणि प्रशिक्षक मला म्हणाले की, तुला सरावासाठी जावे लागेल," अशी आठवण त्यांनी सांगितली. हा प्रसंग त्यांच्या खेळाप्रती असलेल्या सामायिक वचनबद्धतेचे आणि सीमा यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे..त्याच व्हिडिओमध्ये, दुखापतींमधून सावरून पुन्हा मैदानात उतरताना ठेवलेल्या संयमाविषयी सांगताना सीमा म्हणाल्या, "दुखापतीनंतर जेव्हा मी पहिल्यांदा थाळी हातात घेतली, तेव्हा माझा थ्रो (फेक) फक्त ३० मीटर गेला होता.".त्यांच्या या प्रवासात कुटुंबाकडून मिळालेल्या पाठिंब्याचीही तेवढीच महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. याच व्हिडिओमध्ये त्यांच्या पतीने आणि प्रशिक्षकाने सामाजिक अपेक्षांना न जुमानता सीमा यांच्या क्रीडा कारकिर्दीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याबाबत मत व्यक्त केले. "लग्नानंतर आता खेळण्याची काही गरज नाही, असे अनेक जण म्हणाले. पण मी ठामपणे सांगितले की माझी पत्नी खेळणे सुरूच ठेवेल," असे त्यांनी सांगितले..Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक.सीमा यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत जिंकलेले कांस्यपदक हा भारतीय अॅथलेटिक्ससाठी आणखी एक अभिमानास्पद क्षण आहे. एक आशादायक तरुण खेळाडू ते राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या विजेत्यांच्या व्यासपीठावर उभे राहण्यापर्यंतचा सीमा यांचा प्रवास हा चिकाटी, दृढनिश्चय आणि मजबूत पाठिंब्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.