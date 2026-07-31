क्रीडा

Commonwealth 2026: लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरावाला गेली, आज जिंकले राष्ट्रकुल स्पर्धेचं कांस्यपदक; सीमा कालिरामणाची प्रेरणादायी कहाणी

Seema Kaliramana wins Commonwealth Games bronze: पीएचडी स्कॉलर सीमा कालिरामणा यांनी 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या थाळीफेक प्रकारात कांस्यपदक जिंकत भारतासाठी आणखी एक पदक मिळवले. हे त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिले राष्ट्रकुल पदक आहे.
Commonwealth 2026

Commonwealth 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : पीएचडी स्कॉलर असलेल्या सीमा कालिरामणा यांनी २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे महिलांच्या थाळीफेक प्रकारात कांस्यपदक पटकावून भारताच्या पदकतालिकेत आणखी एका पदकाची भर घातली आहे.

हे त्यांचे पहिलेच राष्ट्रकुल पदक असून, त्यांनी मिळवलेले हे व्यासपीठावरील स्थान भारतीय अ‍ॅथलेटिक्ससाठी अत्यंत अभिमानास्पद क्षण ठरले आहे.

Loading content, please wait...
sports
athlete
bronze medal
Success story
COMMONWEALTH GAMES